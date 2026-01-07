Soudan: Près de 65.000 personnes déplacées par les combats au Kordofan

Près de 65.000 civils ont fui la région du Kordofan, dans le sud du Soudan, au cours des trois derniers mois en raison d'une insécurité croissante et d'affrontements entre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et l'armée soudanaise, a indiqué mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon l'agence onusienne basée à Genève, près de 43.000 personnes ont fui le Kordofan du Nord, environ 22.000 ont été déplacées du Kordofan du Sud et 250 de la région de Geibaish dans le Kordofan occidental. L'OIM a précisé que ces chiffres sont préliminaires et susceptibles de changer en raison de l'insécurité persistante.

Par ailleurs, les équipes de l'agence sur le terrain ont enregistré 56 incidents de déplacement au cours de la période considérée, dont 17 dans le nord du Kordofan, 38 dans le sud du Kordofan et un dans l'ouest du Kordofan. Sur les 56 incidents, 54 étaient liés au conflit ou à l'insécurité accrue.

La région du Kordofan a accueilli un total estimé à plus d'un million de déplacés internes, recensés dans 1 914 sites répartis dans 36 localités. Les déplacés de force ont été accueillis dans le Kordofan du Nord (228.829), le Kordofan du Sud (385.850) et le Kordofan occidental (413.544).

Les trois États du Kordofan (Nord, Ouest et Sud) ont été le théâtre de combats acharnés entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Dans ce pays d'Afrique du nord-est, le conflit, qui a débuté en avril 2023, a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes.

Les civils durement affectés

De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a exprimé sa profonde inquiétude face à l'impact de l'escalade de la violence sur les civils, en particulier dans les régions du Darfour et du Kordofan.

Dans l'État du Darfour du Nord, des frappes de drones auraient fait des victimes civiles le 3 janvier dans les villages d'Al Zurg et de Ghurair, notamment sur un marché et une clinique médicale. Le même jour, dans l'État du Darfour occidental, un civil aurait été tué à la suite de deux attaques de drones dans la localité de Kulbus. Selon les partenaires humanitaires, les frappes à Kulbus ont déplacé plus de 600 personnes et semé la panique parmi les habitants.

Dans l'État du Kordofan du Sud, plusieurs attaques de drones entre le 1er et le 3 janvier dans la ville de Dilling auraient fait des morts et des blessés parmi les civils. La situation dans la ville reste catastrophique, les civils étant pris au piège et les conditions humanitaires continuant de se détériorer à mesure que l'accès aux fournitures essentielles est de plus en plus restreint.

L'OCHA réitère son appel en faveur de la protection des civils et d'un accès humanitaire sans entrave à toutes les zones touchées. Un accès continu et prévisible est essentiel pour fournir une aide vitale et empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire.