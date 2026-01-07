Madagascar: Cité des cultures - 1 300 ans d'histoire économique

La Cité des Cultures, à Antaninarenina, accueille jusqu'au 27 janvier l'exposition « Madagascar : plus de 1 300 ans d'histoire économique vivante ». Cette exposition propose une immersion originale dans l'histoire économique du pays, retraçant le parcours des premiers échanges commerciaux aux pratiques actuelles, et révélant que l'économie malgache possède une histoire bien plus ancienne qu'on ne l'imagine.

Après le succès de sa première édition, FTHM Consulting s'est associé à la Mention Histoire de l'université d'Antananarivo pour offrir une expérience à la fois visuelle, pédagogique et interactive. L'exposition a récemment été distinguée par le Coup de Coeur du REGEM Awards 2025, une reconnaissance de sa qualité et de sa créativité.

À travers des panneaux explicatifs et des installations immersives, le public peut découvrir comment les Malgaches ont cultivé la terre, échangé sur les marchés, voyagé ou développé des activités économiques depuis plus de treize siècles. Le parcours met également en lumière les transformations récentes de l'économie, tout en rappelant que le passé influence toujours le présent.

Un espace particulier est consacré aux 30 ans d'existence de FTHM Consulting. Le cabinet y présente ses projets, ses missions et ses principales réalisations, ainsi que leur contribution au développement économique et à la réflexion stratégique du pays.

Ouverte à tous, l'exposition s'adresse aux étudiants, chercheurs, passionnés d'histoire et simples curieux. Elle propose à chacun de mieux comprendre les racines de l'économie malgache et les pratiques quotidiennes qui en découlent.