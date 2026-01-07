Afrique: CAN 2025 Algérie/RD Congo - Domination stérile des Fennecs dans un huitième de finale très fermé

Le choc tant attendu des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, disputé ce mardi 6 janvier 2026, à Rabat, tient pour l'instant toutes ses promesses sur le plan tactique, mais peine à s'emballer sur le plan offensif.

Après plus d'une heure de jeu, les deux sélections sont toujours dos à dos (0-0), dans une rencontre marquée par la prudence et la rigueur défensive. Dès le coup d'envoi, les Fennecs ont pris le contrôle du ballon, imposant leur rythme face à des Léopards regroupés et clairement positionnés dans une posture d'attente.

La possession algérienne est nette, mais se heurte à un bloc congolais bien organisé autour de Mbemba et Tuanzebe, solides dans les duels et vigilants dans les airs. Malgré cette domination territoriale, les occasions franches se font rares.

La meilleure opportunité algérienne de la première période intervient à la 43e minute, lorsque Maza, bien servi par Amoura, déclenche une frappe rasante à l'entrée de la surface, frôlant le poteau de Mpasi.

Côté congolais, Bakambu se montre dangereux sur une erreur défensive adverse (25e), mais son angle fermé l'empêche de conclure, tandis que Tuanzebe manque de peu l'ouverture du score sur corner.

La seconde période repart sur les mêmes bases. L'Algérie conserve le ballon mais peine à accélérer. La sortie sur blessure d'Ismaël Bennacer, visiblement ému, contraint le sélectionneur algérien à revoir son organisation avec l'entrée d'Abdelli. Riyad Mahrez tente d'apporter le danger sur coups de pied arrêtés, sans réussite, notamment sur un coup franc frappé au-dessus à la 68e minute.

La RDC, de son côté, commence à se projeter davantage, à l'image de Bongonda, plus entreprenant balle au pied, et d'une frappe de Mbemba repoussée in extremis après un corner.

Dans ce duel entre deux des meilleures défenses du tournoi, chaque détail pourrait faire basculer la rencontre. À ce stade, tout reste à faire dans un match tendu, fermé et indécis, où le vainqueur défiera le Nigeria au tour suivant.