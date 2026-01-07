Maurice est au coeur d'une enquête internationale sur des fonds liés au président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro. La Commission des crimes financiers de Maurice s'intéresse à 3,5 millions d'euros déposés dans une banque locale, suspectés d'être issus de détournements opérés au Venezuela. Une société mauricienne est impliquée dans le dossier et sa licence a été suspendue pour manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Les autorités locales collaborent étroitement avec les États-Unis pour faire la lumière sur ce circuit financier complexe.

Une enquête menée avec l'appui des autorités américaines cible une société enregistrée à Maurice pour son rôle présumé dans le blanchiment de fonds liés au président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro. Selon les enquêteurs de la Commission des crimes financiers, cette structure aurait servi à faire transiter des sommes détournées, notamment en lien avec la compagnie pétrolière d'État du Venezuela, la PDVSA.

3,5 millions d'euros gelés par la Commission des crimes financiers

La Commission a obtenu une ordonnance de saisie de la Cour suprême mauricienne sur environ 3,5 millions d'euros. Il s'agit d'une mesure légale qui permet de bloquer temporairement des fonds ou des biens en attendant la conclusion de l'enquête ou d'une procédure judiciaire.

Parallèlement, la Commission des services financiers a suspendu la licence de la société de gestion qui gérait cette société, invoquant de graves manquements aux obligations de conformité et aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Les autorités mauriciennes restent mobilisées pour assurer la traçabilité de ces fonds et coopèrent pleinement avec les États-Unis sur ce dossier, selon des sources à la Commission d'enquête.