Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a au cours de l'échange des vœux de Nouvel an avec le corps diplomatique accrédité en République du Congo, le 6 janvier, rappelé que « le multilatéralisme demeure la porte de sortie de crises et de tensions entre les Nations avec des espaces stratégiques de dialogue et de solidarité qui reculent les frontières des souverainetés et des nationalismes étroits. »

Répondant au doyen du corps diplomatique, le chef de l'Etat a salué la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République du Congo, les pays et les partenaires au développement. Pour lui, la paix demeure la pierre angulaire et le crédo de son action, et le Congo prend une part active dans des processus de résolution de conflits, de restauration et de consolidation de la paix, aussi bien en Afrique que dans d'autres parties du monde

« Vous avez souligné les efforts déployés par notre pays en vue de la diversification de l'économie nationale. De même, les investissements significatifs effectués dans les secteurs sociaux, comme la santé et l'éducation, n'ont pas échappé à la sagacité de votre analyse.

A ce sujet, les réformes économiques et sociales engagées par le Congo se poursuivront sans relâche afin de renforcer l'embellie enregistrée sur la voie de la croissance et du progrès », a assuré Denis Sassou N'Guesso, appelant à la solidarité internationale pour un accompagnement accru afin de permettre au Congo de consolider les avancées réalisées.

Il a également rappelé que 2025 a été marquée par des menaces récurrentes et des conflits persistants à travers les continents. Ce contexte, contraire aux valeurs prônées par la Charte de l'Organisation des Nations unies, amplifie, a-t-il déploré, le fractionnement du monde sur fond de lutte d'influence, de quête de leadership, de volonté de domination et d'affirmation de puissance. Selon lui, les rivalités observées et les alliances, qui se font et se défont, augurent d'un réajustement, voire d'une probable recomposition des équilibres mondiaux.

La coopération multilatérale, un levier primordial de réponse aux défis contemporains

« Cet environnement en pleine mutation accroit le doute et les incertitudes sur l'avenir de l'humanité, bien que l'optimisme reste de mise pour un monde apaisé, plus juste, équitable et solidaire. Dans cette optique, la coopération multilatérale reste le levier primordial de réponse aux défis contemporains de plus en plus globalisés.

Les questions d'envergure mondiale, comme le maintien de la paix, la lutte contre la faim et les changements climatiques, la prévention et la riposte aux crises sanitaires, la réduction de la pauvreté, le développement des infrastructures, ne peuvent être résolues en autarcie par un pays tout seul », a souligné le chef de l'Etat congolais.

Parlant de son pays, Denis Sassou N'Guesso, a estimé que la République du Congo s'est inscrite dans la promotion des partenariats stratégiques, gagnant-gagnant, public-privé. Ceci en tirant parti des opportunités de mobilisation des ressources ou d'investissement impulsées par des mécanismes de coopération multilatérale.

Evoquant les atouts démographiques, les ressources naturelles, le potentiel hydrographique et énergétique de l'Afrique, il a observé que ce continent d'avenir a pris conscience de sa place et de son rôle au sein de la communauté internationale.

« A ce titre, le panafricanisme, qui prône l'indépendance totale du continent, reste une plateforme essentielle d'émancipation et d'intégration des peuples africains. J'exhorte les Etats à vivifier ce mouvement appelé à conforter davantage la profondeur, le soutien et la valeur des liens d'amitié et de coopération intra africaines », a-t-il invité.

Médiateur dans la crise libyenne, il a encouragé les acteurs au conflit à poursuivre leurs efforts au bénéfice de l'option politique inclusive de réconciliation inter-libyenne pour la tenue des élections libres, transparentes et acceptées par tous. En effet, Denis Sassou N'Guesso a rappelé que les initiatives entreprises jusque-là visent actuellement à mettre fin aux violences sporadiques pour renforcer la paix et conforter la médiation en cours.

Le chef de l'Etat s'est également réjoui des avancées encourageantes enregistrées dans le processus de résolution du conflit à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) à travers la signature des Accords de paix avec la République du Rwanda, et entre le gouvernement congolais et la coalition AFC-M23. C'est ainsi qu'il a exhorté les parties signataires à « la pleine responsabilité » pour la mise en œuvre effective des engagements en vue de favoriser le retour de la paix dans la région.

Se félicitant par ailleurs de la vitalité « grandissante » de la démocratie en Afrique, avec l'organisation des élections dans de nombreux pays en 2025, le président congolais a assuré le corps diplomatique que tout sera mis en œuvre pour l'organisation d'un scrutin présidentiel apaisé, libre et équitable, en République du Congo, en mars prochain.