Congo-Brazzaville: Vœux de Nouvel An - Le corps diplomatique disposé à accompagner le processus électoral

« Le corps diplomatique affirme sa disponibilité d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de cette élection majeure », a indiqué le doyen du corps diplomatique, Vincent Mouanda, le 6 janvier à Brazzaville, lors de la présentation des vœux de nouvel an au président de la République.

Selon le doyen du corps diplomatique, Vincent Mouanda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola, les retombées de la diplomatie congolaise au plan national se traduisent par des avancées « qui constituent un socle précieux à l'approche des échéances importantes à venir, notamment l'élection présidentielle prévue au mois de mars 2026 ».

« Tout en souhaitant un bon déroulement de cette élection majeure, le corps diplomatique affirme sa disponibilité d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de celle-ci », a déclaré le diplomate.

Evoquant la densité et la fécondité de l'activité diplomatique du Congo au cours de l'année qui vient de s'achever, Vincent Mouanda a souligné que le pays a su consolider ses acquis, affirmer sa voix et accroitre sa visibilité sur la scène internationale tout en poursuivant la dynamique de développement et de modernisation engagée à l'intérieur du territoire.

« Le Congo a réaffirmé sa position en tant qu'acteur responsable, crédible et engagé, nouant et renforçant des coopérations dans les domaines aussi variés que les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, les investissements productifs, la protection de l'environnement et l'innovation technologique », a-t-il souligné en précisant que ces partenariats stratégiques, bâtis sur la base du respect mutuel et de l'intérêt partagé, constituent aujourd'hui des leviers essentiels de la croissance du développement durable.

Diplomatie environnementale

Par ailleurs, l'engagement du pays en faveur de la protection de l'environnement a trouvé une reconnaissance majeure lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'initiative du Congo, la Décennie mondiale pour le boisement et le reboisement. Cette décision historique consacre, selon le doyen du corps diplomatique, le rôle moteur du pays dans la diplomatie environnementale.

Un rôle qui s'est confirmé à Belém lors de Cop 30 où le Congo a réaffirmé son attachement à la lutte contre le réchauffement climatique en apportant sa contribution aux efforts collectifs de recherche de solution.

Pour un monde juste et équitable

« Le Congo, par votre voix, n'a cessé de plaider pour un ordre international plus juste et plus équitable tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, de leurs vulnérabilités structurelles et des réalités géopolitiques et géographiques contemporaines », a rappelé le diplomate Vincent Mounda.

La parole du Congo, très équilibrée, empreinte de sagesse et de responsabilité, contribue à renforcer le respect et l'écoute dont jouit aujourd'hui le pays au sein des instances régionales et internationales.

