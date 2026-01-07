Afrique: Africa Rh Meetings 2026 - La gouvernance Rh au cœur de la performance stratégique

Les 13 et 14 février 2026, Assinie Mafia accueillera la troisième édition des Africa Rh Meetings, un rendez-vous consacré à la gouvernance Rh et au leadership stratégique. La présente édition a pour thème : « Gouvernance Rh & leadership stratégique : positionner le Drh comme architecte de la performance, de la création de valeur et de la transformation des organisations ».

L'évènement intervient dans un contexte où longtemps cantonné à un rôle administratif, le directeur des ressources humaines s'impose désormais comme un acteur central de la stratégie, un partenaire de la direction générale et un architecte de la performance globale.

La rencontre est organisée par le Cabinet Performing challenge consulting et vise à analyser les mutations contemporaines de la gouvernance Rh, à renforcer le positionnement stratégique du directeur des ressources humaines au sein des instances décisionnelles. Il s'agit également d'outiller les participants de méthodes et modèles de pilotage de la performance humaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux s'articuleront autour de quatre axes majeurs : gouvernance Rh et leadership stratégique ; performance globale et création de valeur ; transformation organisationnelle ; digitalisation et innovation RH. Conférences, panels d'experts, ateliers pratiques et études de cas rythmeront ces deux journées d'échanges et de partage d'expériences.

Destinés aux directeurs des ressources humaines (Drh), dirigeants, membres de Codir, responsables transformation et experts ressources humaines, les Africa Rh Meetings se veulent également un espace de networking panafricain de haut niveau.

Un levier stratégique pour le public et le privé

Au dire de Michael Tra Bi, associé gérant de Performance challenge consulting, « l'organisation des Africa Rh Meetings constitue un levier stratégique majeur pour renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes et consolider le rôle du pays comme hub régional du leadership et de la gouvernance des ressources humaines ».

Selon lui, l'événement permet un transfert direct d'expertise, l'accès à des benchmarks africains et internationaux et le déploiement d'outils concrets améliorant la productivité, l'attractivité et la gestion des talents des organisations locales.

Sur les retombées économiques et structurelles, il précise qu' « à court terme, l'événement génère des impacts directs sur l'hôtellerie, la restauration, le transport et le tourisme d'affaires », tout en stimulant l'écosystème des cabinets de conseils et de la formation.

À moyen terme, ajoute-t-il, « les compétences renforcées des professionnels ivoiriens contribuent à améliorer durablement la performance des organisations et à structurer une expertise locale crédible et visible à l'échelle régionale ».

Enfin, Michael Tra Bi estime que les Africa Rh Meetings « constituent un véritable laboratoire d'idées permettant de valoriser le modèle ivoirien de gouvernance ». Il met en avant leur rôle dans l'inspiration des politiques publiques RH, l'accompagnement des organisations face aux défis de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, et l'alignement entre stratégie économique, gouvernance RH et innovation, « au service d'un modèle de développement fondé sur la performance durable et la valorisation du capital humain ».