Afrique de l'Ouest: Législatives 2025 - Le Parlement des Jeunes salue un scrutin globalement satisfaisant

Le Parlement des Jeunes de Côte d'Ivoire (PJCI) a salué le bon déroulement des élections législatives du 27 décembre 2025, à l'issue d'un vaste dispositif d'observation citoyenne déployé sur l'ensemble du territoire national. L'organisation a rendu publique sa déclaration finale ce mardi 6 janvier 2026, au siège de la Maison des jeunes de Cocody-Angré Petro Ivoire, à Abidjan.

Cette déclaration a été lue par Koumo Cédric, membre communal du PJCI, au terme d'une mission de monitoring électoral réalisée avec l'appui financier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Selon lui, cette initiative s'inscrivait dans le cadre du programme de veille électorale mis en place par le Parlement des Jeunes, conformément aux standards d'une observation électorale classique.

Pour cette mission, cent (100) jeunes observatrices ont été déployées dans plusieurs régions du pays, notamment à Abidjan, Yamoussoukro, Gbêkê, Korhogo, Nawa, Marahoué et le Haut-Sassandra.

Une particularité notable, relevée avec fierté par l'organisation, réside dans l'implication exclusive de jeunes filles dans la mission de terrain, traduisant ainsi l'engagement du PJCI en faveur de la promotion du leadership féminin et de la participation citoyenne des jeunes femmes.

Le dispositif d'observation était coordonné à partir d'un quartier général installé à l'Institut CSI de Cocody, sous la supervision du Dr Ehoussou Brou Thomas. Grâce à une cellule de veille électorale et à un système d'alerte précoce, le PJCI a pu collecter, centraliser et analyser en temps réel les données relatives à l'ouverture, au déroulement et à la clôture du scrutin.

Selon les constats préliminaires communiqués, 69 % des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure. Toutefois, certains dysfonctionnements ont été relevés, notamment des kits biométriques défectueux, des retards d'ouverture, des absences de matériel électoral et quelques cas de refus d'accès opposés aux observateurs. Des incidents qui, selon le PJCI, ont été pour la plupart rapidement corrigés grâce à l'intervention diligente des autorités compétentes.

Concernant le déroulement du vote, le PJCI estime que le scrutin s'est globalement tenu dans des conditions satisfaisantes. Le silence électoral a été respecté dans plus de 98 % des bureaux observés, tandis que les procédures de vote ont été correctement appliquées. Le dépouillement s'est également déroulé dans de bonnes conditions, avec une sécurisation adéquate des opérations et des procès-verbaux régulièrement établis et signés.

En conclusion, le Parlement des Jeunes de Côte d'Ivoire s'est félicité de la tenue apaisée des législatives et a salué la responsabilité des différents acteurs électoraux. L'organisation a par ailleurs formulé plusieurs recommandations à l'endroit de la Commission électorale indépendante (CEI), des partis politiques, des médias et de la société civile, afin de renforcer la transparence du processus électoral, l'éducation civique et la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire.