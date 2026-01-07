Cote d'Ivoire: Cinéma et audiovisuel - FIMCA, la fabrique des talents qui veut industrialiser le cinéma ivoirien

Dans un contexte où le cinéma africain peine encore à franchir le cap de l'industrialisation, la Côte d'Ivoire pose un acte structurant avec le projet Formation et insertion dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel (FIMCA). Porté par AfricaDoc Côte d'Ivoire, ce programme ambitieux bénéficie du financement et de l'appui stratégique de la coopération allemande à travers la GIZ et le programme Invest for Jobs, avec le soutien de l'État ivoirien.

Le FIMCA s'inscrit dans une dynamique nationale de professionnalisation du secteur culturel, avec l'accompagnement institutionnel et financier des ministères de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage ; de la Culture et de la Francophonie ; ainsi que de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service civique.

Une vision industrielle assumée

Dans de nombreux pays africains, le cinéma demeure tributaire de projets ponctuels et d'une forte informalité des métiers. Le programme FIMCA rompt avec cette logique en s'adossant à une vision claire : construire une véritable industrie cinématographique, capable de créer de la valeur économique, des emplois durables et d'attirer des investissements locaux et internationaux.

Pour y parvenir, FIMCA agit sur un levier stratégique souvent négligé : le capital humain. L'objectif est de permettre au secteur de passer progressivement d'un écosystème artisanal à un écosystème industriel structuré, compétitif et durable.

Ambitionnant de se positionner comme un hub cinématographique de l'Afrique francophone sous la bannière « Côte d'Ivoire, Terre de tournage », le pays fait face à une contrainte majeure : l'insuffisance de techniciens formés aux standards professionnels des plateaux contemporains.

Le programme FIMCA répond à cette problématique en proposant une offre de formation complète et structurée, directement alignée sur les réalités du marché. Il couvre l'ensemble de la chaîne de production, de l'administration de production à la postproduction, en passant par la mise en scène, les métiers de l'image et du son, dans treize domaines clés du cinéma et de l'audiovisuel.

Former, certifier, insérer

La philosophie du projet repose sur un triptyque clair : former, certifier et insérer durablement. L'un de ses piliers majeurs est la création de Certificats de Qualification Professionnelle (CQP), développés et structurés par le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage.

Ces certificats, obtenus à l'issue de formations théoriques, techniques et pratiques, traduisent un changement de paradigme : il ne s'agit plus de former pour occuper, mais de former pour produire et performer dans un environnement professionnel exigeant.

AfricaDoc, un pilote expérimenté

Le programme cible des jeunes passionnés par les métiers techniques du cinéma, issus notamment de l'école de la deuxième chance : diplômés en reconversion, autodidactes expérimentés ou jeunes déscolarisés en quête d'insertion professionnelle. La sélection est rigoureuse, l'objectif étant de bâtir des trajectoires solides et durables.

La formation est assurée par des professionnels reconnus du secteur, parmi lesquels Moussa Absa Sène, Aziz Diallo, Jacques Kam, Abalotu Patchidi ou encore Hamza Oubhy, tous dotés d'une solide expérience des plateaux.

Le programme FIMCA est piloté par AfricaDoc Côte d'Ivoire, sous la direction d'Adama Konkobo, expert reconnu de la structuration des écosystèmes cinématographiques africains. Producteur, consultant et stratège du secteur audiovisuel, il accompagne depuis plus d'une décennie les initiatives de professionnalisation et de financement du cinéma en Afrique de l'Ouest. Avec FIMCA, la Côte d'Ivoire ne forme plus seulement des techniciens : elle pose les fondations d'une industrie cinématographique durable.