Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a affirmé le souci du gouvernement de l'espoir de renforcer la coopération avec les associations arabes du Croissant-Rouge et de Croix-Rouge et de faciliter leurs missions.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre après-midi avec le secrétaire général des associations arabes du Croissant-Rouge et du Croix-Rouge, Dr Abdalla bin Sahl, en présence de Dr Abdelrahman Belaid, chef de l'association du Croissant-Rouge soudanais, M. Ahmed Al-Tayeb, secrétaire général de l'association du Croissant-Rouge soudanais, et l'ambassadeur Hamid Al-Juzuli, directeur du département des organisations au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le Premier ministre a salué la visite de solidarité importante par M. Abdalla bin Sahl, qui se fait au temps très sensible, et a souligné que la visite reflète l'intérêt de l'organisation pour la situation humanitaire dans le pays.

Au cours de la rencontre, Son Excellence le Premier ministre a exprimé l'appréciation du gouvernement de l'espoir pour les efforts déployés par les associations arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge sur le niveau arabe en général et au Soudan en particulier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion a porté sur l'ampleur de la crise humanitaire au Soudan et l'augmentation des besoins fondamentaux dans tous les domaines humanitaires. Pour sa part, le secrétaire général des associations arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, M. Abdullah bin Sahl, a remercié Son Excellence le Premier ministre d'avoir donné l'occasion de cette rencontre.

Il a affirmé l'engagement de l'organisation à soutenir les efforts du Croissant-Rouge soudanais. Il a indiqué qu'ils sont en train d'organiser une conférence des donateurs au Soudan, en coordination et en coopération avec l'Association internationale du Croix-Rouge, le Centre King Salman et les Nations Unies.