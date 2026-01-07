Afrique: Mondial 2026 - L'hébergement touristique au coeur des retombées économiques aux Etats-Unis

A l'approche de la Coupe du monde de football 2026, organisée l'été prochain conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, les premières estimations économiques mettent en lumière le rôle central de l'hébergement touristique dans la dynamique générée par cet événement sportif d'envergure.

Selon une étude réalisée pour le compte de la plateforme de location touristique "Airbnb", les hôtes situés dans les villes américaines accueillant les matchs du Mondial pourraient percevoir, en moyenne, près de 4.000 dollars de revenus supplémentaires en louant leurs logements pendant la période du tournoi.

L'enjeu dépasse toutefois les seuls bénéfices individuels. D'après cette étude réalisée par le cabinet Deloitte, les voyageurs séjournant via Airbnb devraient injecter 865 millions de dollars dans l'économie américaine, couvrant non seulement l'hébergement, mais également la restauration, le commerce de détail, les transports et les services locaux.

Par ailleurs, le rapport estime à 2,1 millions le nombre de touristes nécessitant un hébergement dans les 11 villes hôtes américaines, dont environ 232.000 voyageurs opteraient pour des logements proposés sur Airbnb, une dynamique qui exerce une pression accrue sur les capacités hôtelières traditionnelles et conforte, par conséquent, le rôle des solutions alternatives d'hébergement.

Parmi les régions concernées, New York - New Jersey, qui accueillera notamment la finale de la compétition, se démarque tout particulièrement, avec des revenus moyens attendus avoisinant 6.000 dollars par hôte, soit le niveau le plus élevé parmi l'ensemble des villes hôtes du Mondial.

Parallèlement, Airbnb a annoncé la conclusion d'un partenariat avec la FIFA, destiné à accompagner les villes hôtes dans la gestion de l'afflux touristique, tout en promouvant une offre d'hébergement diversifiée et mieux répartie sur les zones urbaines, afin de limiter la concentration de la demande et d'en maximiser les retombées économiques.

Néanmoins, plusieurs experts appellent à la prudence. Si le tourisme demeure le principal moteur économique associé à la Coupe du monde, ses effets réels s'avèrent souvent plus nuancés et complexes que les projections initiales ne laissent entendre.

Dans cette optique, les autorités locales rappellent l'importance du respect strict des réglementations municipales, notamment en matière de fiscalité et de durée de location et d'encadrement urbain, afin d'assurer un impact équilibré et durable de l'événement sur les agglomérations concernées.