Sénégal: Abdourahmane Diouf annonce une enveloppe d'urgence de 800 millions FCFA pour protéger le littoral de Bargny

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a annoncé, mardi, une enveloppe d'urgence de 800 millions de francs destinée à renforcer la protection du littoral de Bargny, une commune de la région de Dakar fortement impactée par l'avancée de la mer.

"Le gouvernement du Sénégal a prévu, dans le budget de cette année 2026, 800 millions francs CFA pour faire une digue d'enrochement destinée à protéger les maisons des populations de Bargny impactées par l'avancée de la mer", a dit M. Diouf.

Il effectuait une visite sur le littoral de Bargny pour constater les dégâts causés par l'érosion côtière. "Cela est pratiquement acquis. Les 800 millions de francs CFA sont dans le budget 2026", a-t-il réitéré, en présence d' élus locaux, des autorités administratives de la région de Dakar et d'officiels.

Abdourahmane Diouf a annoncé que le génie militaire a été retenu pour la réalisation de cette digue d'endiguement sur la partie la plus impactée par l'érosion côtière à Bargny, sur une distance de 600 à 800 mètres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Je pense que s'il n'y a pas de couac administratif, nous ne le souhaitons pas, nous pourrons essayer de mettre en place ce projet assez rapidement avant le prochain hivernage. Mais cela est une solution d'urgence à court terme, à mettre en place dans une procédure d'urgence", a-t-il précisé. Au-delà, a-t-il poursuivi, "nous pourrons envisager carrément de mettre une digue d'enrochement identique pour une solution durable".

Abdourahmane Diouf a rappelé par ailleurs que le gouvernement du Sénégal est en train de travailler sur des solutions durables de protection du littoral, notamment à travers un grand projet de partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas, d'un montant de 50 milliards FCFA.

"A Bargny, la solution existe du point de vue de l'Etat. Nous sommes prêts à accompagner la mairie de Bargny qui a déjà identifié des terres pour un repli-stratégique des populations. Il reste juste à nous assurer de l'acceptabilité sociale de cette démarche", a dit le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Abdourahmane Diouf a effectué, lundi et mardi, dans la région de Dakar, une série de visites à la décharge de Mbeubeuss, au Parc paysager de Cambérène, à la Réserve urbaine de la Grande Niaye de Pikine et sur le littoral de Bargny.