Sénégal: L'islam face aux défis contemporains - Thème du gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène, prévu samedi à Thiès

La 69-ème édition du gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène prévu samedi à Thiès, abordera le thème de "L'islam face aux défis contemporains", a appris l'APS, du coordonnateur du rassemblement religieux.

"L'islam face aux défis contemporains" est le thème de l'édition 2026 de ce gamou dédié à Serigne Moustapha Ndiéguène, a renseigné Abdou Sarr, coordonnateur de l'événement, lors d'une réunion préparatoire du Comité départemental de développement, consacrée mardi à la préparation de l'édition de cette année.

"Nous sommes dans un monde où pour réussir, il faut allier la rapidité dans la réflexion et la précision dans l'action", a dit Abdou Sarr, coordonnateur du gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène. "On ne peut pas construire un pays en s'enfermant dans la confusion", a-t-il ajouté.

Abdou Sarr estime que les jeunes doivent s'adapter à la réalité du monde contemporain, pour "vivre un monde moderne, un monde de développement, en étant sûrs de leur passé et conscient de leur avenir".

M. Sarr préconise que l'on inculque à la jeunesse le "sens de la réflexion et de la mesure, en donnant la parole aux hommes compétents [et] instruits, qui ont des esprits constructifs pour développer un pays". "C'est un défi majeur, surtout actuellement dans ce Sénégal où l'amalgame, la confusion est en train de gagner du terrain", a-t-il insisté.

A propos de Sérigne Moustapha Ndiéguène, parrain du gamou, le coordonnateur de la manifestation le présente comme "un homme de référence", dont l'oeuvre est en train d'être perpétuée par son khalife.

"Nous sommes sortis de cette réunion, rassurés que des mesures exceptionnelles seront prises pour la réussite de l'organisation matérielle de cette importante manifestation religieuse", a affirmé Abdou Sarr.