Sénégal: Une baisse de 10,5 % des importations sénégalaises en novembre dernier

Dakar — Le Sénégal a enregistré une baisse de 10,5 % de ses importations du mois de novembre 2025, grâce aux achats à l'extérieur des produits pétroliers raffinés passés de 77,0 milliards de francs CFA au mois précédent à 124,7 milliards, a appris l'APS, mardi, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Les importations du mois de novembre 2025 s'évaluent à 713,3 milliards de francs CFA contre 796,5 milliards au mois précédent, soit une baisse de 10,5 %", rapporte l'ANSD. Dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, elle signale que "cette diminution fait suite à celle des achats à l'extérieur des produits pétroliers raffinés, qui est passé de 77,0 milliards de francs CFA à 124,7 milliards", d'octobre à novembre 2025.

La même source évoque aussi "d'autres matériels de transport, avec 195,9 milliards de francs CFA en novembre, contre 218,4 milliards en octobre, d'autres machines et appareils qui s'élèvent à 50,4 milliards de francs CFA, contre 55,1 milliards sur la même période, ainsi que des métaux communs qui connaissent une baisse en novembre avec 18,6 milliards de francs CFA contre 25,7 en octobre".

Sur le tableau annuel des importations, le sucre a connu une hausse de 23,8 %, comparé à novembre 2024.

"Cependant, l'augmentation des importations de sucres bruts et raffinés (14,5 milliards de francs CFA, contre 5,1 milliards le mois précédent) a atténué cette baisse. Leur cumul à la fin du mois de novembre 2025 s'établit à 6 734,3 milliards de francs CFA, contre 6 439,0 milliards pour la même période de 2024, soit un relèvement de 4,6 %", indique l'ANSD.