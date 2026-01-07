Sénégal: Gestion de la RNU de la Grande Niaye de Pikine - Des 'solutions consensuelles' préconisées

Pikine — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, s'est dit favorable à des "solutions consensuelles" pour régler définitivement les multiples défis de gestion et de conservation de la Réserve naturelle urbaine (RNU) de la Grande Niaye de Pikine, à Dakar, également connue sous le nom de Technopole et dépendances.

"Le ministère a échangé avec les différents acteurs autour de la RNU de la Grande Niaye de Pikine pour essayer de décrypter ses problèmes et ses défis de gestion dans le but d'arriver à des solutions consensuelles", a-t-il dit lors d'une visite effectuée sur ce site écologique.

"Si nous nous mettons tous ensemble, nous allons régler définitivement les problèmes et faire en sorte que cette réserve au coeur de Dakar soit une attraction intéressante pour les Sénégalais et les touristes", a-t-il ajouté.

Abdourahmane Diouf a souligné que les problèmes majeurs de gestion de la RNU de la Grande Niaye de Pikine sont liés à la gouvernance locale, à l'absence de dialogue inclusif entre les acteurs concernés et une activité économique locale pas bien encadrée.

Il a ainsi invité le comité de gestion de la RNU de la Grande Niaye de Pikine récemment mis en place à redoubler d'efforts dans la gouvernance locale. "Nous aimerions que ces problématiques soient résolues d'abord au niveau du comité de gestion si possible", a-t-il suggéré, ajoutant que : "c'est l'idéal" pour la tutelle.

"Nous leur demandons d'accélérer la mise en place de leur gouvernance, parce que si le comité de gestion fait très bien son travail, je n'ai pas de doute là-dessus, il peut arriver que la tutelle même ou l'Etat central n'intervienne pas", a-t-il estimé.

Concernant les autres problèmes de la réserve relatifs aux conflits fonciers et juridiques découlant du déclassement de la zone et de l'annulation de baux en 2019, ayant occasionné des tensions entre l'État, les mairies locales et des entrepreneurs privés revendiquant des "droits acquis", le ministre, s'est engagé à rencontrer prochainement les maires et entrepreneurs concernés.

"Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête d'appeler cette réserve naturelle communément appelée Technopole, +techno-problèmes+", a-t-il indiqué, assurant que l'Etat a des solutions pour valoriser cette réserve urbaine.

Le ministre a également signalé que l'autre difficulté de conservation et de surveillance de ce site naturel concerne le sous-effectif des agents affectés à ces tâches. "Au nombre de 28 agents pour une superficie de 650 hectares, naturellement il y a là un petit problème de conservation et responsabilité de l'État", a-t-il reconnu.

"Donc, en rapport à cette superficie aussi importante et à toutes ces potentialités économiques et écologiques, cela veut dire que l'État doit faire un effort supplémentaire pour augmenter les effectifs de surveillance en vue d'une meilleure gestion de l'espace", a-t-il ajouté.

La Réserve naturelle urbaine (RNU) de la Grande Niaye de Pikine s'étend sur 650 hectares et englobe huit communes de la région de Dakar. Elle est érigée à ce statut en 2019 pour préserver les écosystèmes de ce "poumon vert" de Dakar.

Grâce à l'importance de sa zone humide et de sa biodiversité, la RNU de la Grande Niaye de Pikine a intégré depuis 2018 le réseau des sites protégés par la Convention internationale de Ramsar, un traité international de 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides.