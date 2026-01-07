Sénégal: Malick Ndiaye effectue une visite officielle de deux jours à Nouakchott

6 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a entamé une visite officielle de deux jours à Nouakchott, mardi, a annoncé l'institution parlementaire.

"Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération parlementaire entre la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie, deux nations unies par des liens historiques d'amitié, de fraternité et de bon voisinage", indique l'institution parlementaire.

Elle précise que M. Ndiaye s'est rendu à Nouakchott sur l'invitation de son homologue de la Mauritanie, Mohamed Bemba Meguett, qui a effectué une visite officielle à Dakar, en juin 2024.

Au cours de son séjour en Mauritanie, il aura plusieurs séances de travail avec les autorités parlementaires, sur l'échange d'expériences entre les parlements des deux pays, le dialogue entre les peuples mauritanien et sénégalais, etc.

Un protocole de coopération visant à "institutionnaliser" et à "dynamiser" les échanges entre les deux chambres sera signé au cours de la visite de Malick Ndiaye.

"Les autorités parlementaires sénégalaises et mauritaniennes réaffirment leur volonté commune de consolider un partenariat stratégique, au service de l'intégration et de la stabilité régionale", affirme l'Assemblée nationale du Sénégal.

