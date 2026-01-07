Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Tidjane Thiam 'prend acte des résultats' sans renoncer au combat démocratique

Le président du Pdci-Rda a adressé un message de Nouvel An à ses militants et aux Ivoiriens.

Au seuil de l'année 2026, le président du Pdci-Rda, Cheick Tidjane Thiam, a choisi la solennité et la clarté. Dans un message de Nouvel An largement relayé sur les réseaux sociaux le 6 janvier 2026, il a pris acte des résultats des élections législatives tout en dressant un réquisitoire sévère contre un processus électoral qu'il juge profondément vicié.

« Nous prenons donc acte des résultats obtenus aux élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais cet exercice, qui a vu, selon les propres chiffres de la Cei, une participation de 18 % à Abidjan, soit 82 % d'abstention », a-t-il déclaré.

Un signal fort, estime Tidjane Thiam, qui conforte l'opposition dans sa détermination à poursuivre le combat pour une démocratie réelle, respectueuse des libertés et des droits humains. Sans appel à la violence ni posture de renoncement, le leader du plus vieux parti ivoirien affirme une ligne claire : accepter les faits, mais refuser l'injustice.

L'année 2025, marquée par une séquence électorale dense, restera, selon lui, comme un tournant manqué pour la démocratie ivoirienne. « Elle s'était ouverte sous les meilleurs auspices », rappelle-t-il, évoquant l'enthousiasme populaire et l'adhésion massive, notamment de la jeunesse, autour du Pdci-Rda. Une dynamique porteuse de l'espoir d'un véritable renouveau politique, social et économique.

Le président du parti septuagénaire dénonce un processus électoral « non conforme à la loi », marqué par l'absence de Révision de la liste électorale (Rle) en 2025, pourtant exigée par le Code électoral, ainsi que par l'exclusion judiciaire de figures majeures de l'opposition de l'élection présidentielle du 25 octobre. À ses yeux, ces manquements traduisent un recul préoccupant de la démocratie, une restriction des libertés publiques et de graves atteintes aux droits fondamentaux.

Tidjane Thiam s'interroge également sur le refus d'organiser une Rle pourtant budgétisée, dans un pays où le taux d'inscription sur les listes électorales demeure l'un des plus faibles du continent. « Nous devrions être 12 à 13 millions d'électeurs inscrits, et nous ne sommes que 8 millions », rappelle-t-il, chiffres à l'appui, soulignant l'attachement profond des Ivoiriens au vote.

Autre grief majeur : le non-versement, en 2025, de la subvention publique due aux partis d'opposition, en violation de la loi. Pour le président du Pdci-Rda, il est difficile de prétendre vouloir une démocratie vivante tout en asphyxiant financièrement l'opposition. Face à cette accumulation d'irrégularités, le Pdci-Rda, insiste-t-il, a refusé deux écueils : la violence et le renoncement.

Le choix de participer aux élections législatives, malgré un contexte défavorable, se voulait un acte de responsabilité. Boycotter aurait, selon lui, exposé le pays au risque d'instabilité et d'ingouvernabilité.

Dans un moment de forte charge émotionnelle, Tidjane Thiam s'est incliné devant la mémoire des victimes des violences politiques et a exprimé sa solidarité avec les prisonniers d'opinion. Il a réclamé avec fermeté la libération de responsables politiques incarcérés, dont Bredoumy Soumaïla Traoré et Yao Innocent, élus députés alors qu'ils demeurent privés de liberté. « Leur élection constitue un message clair du peuple ivoirien », a-t-il souligné.

Sur le plan politique, le président du Pdci-Rda a salué le courage des 163 candidats du parti et félicité les élus appelés à former un groupe parlementaire se voulant la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale. Une responsabilité historique, selon lui, face à la Nation.

Tourné vers l'avenir, Tidjane Thiam annonce une profonde restructuration du Pdci-Rda en 2026, avec un accent particulier sur l'écoute de la base, la jeunesse et les femmes. À l'approche du 80e anniversaire du parti, il promet une formation politique renouvelée, plus unie et mieux préparée aux échéances futures, fidèle à l'héritage de Félix Houphouët-Boigny.

Enfin, Tidjane Thiam réaffirme sa foi en « une Côte d'Ivoire réconciliée, démocratique et prospère ». Un message d'espérance, mais aussi de fermeté, qui trace la ligne politique du Pdci-Rda pour les années à venir : le dialogue, la paix et une lutte démocratique sans concession.