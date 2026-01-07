Cote d'Ivoire: Boundiali/Sécurité routière - Plusieurs motos mises en fourrière

6 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

« Tous engagés pour une année sans accident », tel est le thème autour duquel se tient la 36e Semaine nationale de la sécurité routière lancée officiellement, le lundi 5 janvier 2025, à Boundiali.

A la première journée de cette opération, plusieurs motos ont été saisies et mises en fourrière par les forces de défense et de sécurité. La raison, le non-respect des exigences de sécurité par les occupants.

Selon l'Aip, le directeur régional des Transports de la Bagoué, Koné Mamadou, qui conduisait cette initiative, a insisté sur l'engagement des transporteurs de la région ainsi que de l'ensemble des usagers de la route au respect des règles de la sécurité routière : la limitation de vitesse et le port du casque pour contribuer à relever le défi d'une année sans accident.

Au nom du ministre des Transports, Amadou Koné, le directeur régional des Transports de la Bagoué a félicité le maire de Boundiali, Mariatou Koné, qui met les bouchées doubles pour assurer la sécurité des populations et des usagers de la route dans sa commune. Par la dotation de plusieurs carrefours dits dangereux ou accidentogènes de feux tricolores.

Dans cette même dynamique de sensibilisation, Soumahoro Soualiho, préfet de Boundiali, a appelé les utilisateurs de la voie publique à respecter les règles éditées par le gouvernement ivoirien à cet effet.

« La région de la Bagoué, et principalement la ville de Boundiali, a trop souffert et souffre encore des accidentés et des morts de la voie publique. Rien que pour la journée du 2 janvier 2026, il y a eu sept accidents dans la ville de Boundiali. C'est beaucoup trop », a fait remarquer l'autorité administrative.

La Semaine nationale de la sécurité routière a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à une prise de conscience systématique du respect des règles de sécurité routière pour éviter des accidents qui conduisent parfois à la mort.

