Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Ahoua Don Mello analyse la victoire du Rhdp et salue des candidatures de rupture

La Commission électorale indépendante (Cei) a proclamé les résultats provisoires des élections législatives du 27 décembre 2025, marquées par une très large victoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Une issue électorale qui suscite réactions et analyses au sein de la classe politique ivoirienne.

Dans un communiqué rendu public le 6 janvier 2026, à Abidjan, le Dr Ahoua Don Mello estime que cette victoire écrasante, malgré les irrégularités et fraudes relevées dans plusieurs localités, traduit avant tout la « démission d'une partie de l'opposition face au défi démocratique ».

Selon lui, l'absence de stratégie cohérente et de mobilisation efficace a pesé lourdement sur les résultats du scrutin. Toutefois, Ahoua Don Mello a tenu à féliciter certains candidats qu'il qualifie de « porteurs d'espoir démocratique ». Il s'agit notamment d'Antoine Kangah, maire de M'Batto, élu député de sa circonscription, et de Kipré Stéphane, élu député de Gboguhé-Zaïbo.

Pour le Dr Don Mello, leur victoire démontre qu'il est possible de « relever le défi démocratique par les urnes et par la lutte contre les manoeuvres frauduleuses ». Ces deux élus, rappelle-t-il, avaient été précédemment démis de leurs fonctions au sein de la direction du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), l'un pour avoir soutenu publiquement une candidature à la présidentielle d'octobre 2025, l'autre pour avoir bravé la consigne de boycott des législatives.

Malgré leur nombre réduit, le Dr Ahoua Don Mello se dit convaincu qu'ils sauront marquer l'Assemblée nationale par « la qualité de leurs initiatives et de leurs interventions ». Le communiqué salue également l'élection du journaliste Gbato Guillaume à Danané, reconnu pour avoir très tôt soutenu sa candidature à la présidentielle.

Plus largement, le Dr Don Mello adresse ses félicitations à tous les candidats qui ont choisi d'aller à ces élections en dépit des sanctions internes, estimant que « certaines défaites préparent les victoires de demain ». Enfin, il note que cette séquence électorale, combinée à la victoire présidentielle d'octobre 2025 et à la forte majorité parlementaire obtenue, renforce davantage le parti au pouvoir.

Face à cette réalité, il appelle l'opposition ivoirienne à se réinventer et réitère son plaidoyer pour la construction d'une gauche plurielle et démocratique, capable de proposer une alternative crédible et de mettre fin au système du parti-État.