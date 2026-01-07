Madagascar: Stagnation des eaux à Ilanivato - Manifestation des habitants et chauffeurs de taxi-be

Les habitants d'Ilanivato et les chauffeurs de la ligne de taxi-be 138 ont lancé une grève pour dénoncer les inondations répétées qui paralysent leur quotidien. L'obstruction des canalisations, cause principale de ces montées d'eau, alimente la colère et accentue les difficultés de circulation dans ces quartiers.

Les habitants d'Ilanivato, excédés par la montée répétée des eaux, ont décidé de manifester leur colère en organisant une grève, hier. À leurs côtés, les chauffeurs de la ligne de taxi-be 138 ont également cessé toute activité, paralysant une partie du réseau de transport urbain.

Selon les explications recueillies sur place, la cause principale de ces inondations récurrentes serait l'obstruction des canalisations. Les eaux de pluie, ne pouvant s'écouler normalement, s'accumulent et envahissent les rues, rendant la circulation difficile, voire impossible.

Les riverains dénoncent une situation qui se répète à chaque forte pluie et qui, selon eux, n'a jamais reçu de solution durable de la part des autorités compétentes. « Nous vivons dans l'angoisse permanente. À chaque averse, nos maisons sont menacées et nos déplacements deviennent un calvaire », témoigne un habitant d'Ilanivato.

Mobilisation. Les usagers de la route, notamment les commerçants et les travailleurs qui empruntent quotidiennement cet axe, partagent la même exaspération. Les retards, les pertes économiques et les risques sanitaires liés aux eaux stagnantes alimentent leur mécontentement.

De leur côté, les chauffeurs de taxi-be 138 affirment que les conditions de circulation sont devenues intenables. Les véhicules s'abîment plus vite, les trajets prennent davantage de temps et la sécurité des passagers n'est plus garantie. « Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions. Tant que rien n'est fait, nous intensifierons notre grève », lance l'un des représentants des conducteurs.

Cette double mobilisation habitants et transporteurs illustre l'ampleur du problème. Elle met en lumière l'urgence d'une intervention structurée pour réhabiliter les infrastructures de drainage et garantir un cadre de vie décent. Les autorités concernées sont désormais interpellées afin d'apporter des solutions concrètes et d'éviter que la colère ne s'amplifie davantage.