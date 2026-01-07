Madagascar: Andravoahangy - Sous 1m d'eau lors des averses, une situation sans issue ?

Andravoahangy, comme plusieurs quartiers voisins tels que Mahavoky et Besarety, est confronté depuis des décennies au problème des inondations lors des saisons pluvieuses, mais la situation a empiré ces dernières années.

Jusqu'à 1m d'eau sur la chaussée et les trottoirs lors des pluies torrentielles : une situation subie par les habitants et les usagers des rues à Andravoahangy ces dernières semaines. Ce quartier, ainsi que plusieurs autres dans les zones basses d'Antananarivo, souffre depuis des décennies des conséquences du problème d'évacuation des eaux pluviales.

L'origine du problème se situe principalement dans les canaux d'évacuation, bouchés par des déchets en tous genres, ainsi que dans les constructions illicites sur les voies d'évacuation des eaux pluviales, les obstruant et emprisonnant les eaux. À Andravoahangy, les eaux stagnantes ne tarissent plus depuis des mois, et ce, depuis les premiers épisodes de pluie.

Démolition. La situation est-elle alors sans issue pour le quartier d'Andravoahangy en particulier ? Selon les connaisseurs, elle le restera sans la démolition des constructions bâties sur les voies d'évacuation des eaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les constructions en question n'auraient jamais dû obtenir de permis de construire, car les canaux d'évacuation des eaux ne figurent évidemment pas parmi les zones constructibles. Autrement dit, la corruption n'est pas étrangère à cette situation », commente un technicien spécialisé dans l'urbanisme, qui a requis l'anonymat.

Il est vrai que les opérations de curage des canaux n'ont pas suffi pour résoudre le problème. La résolution de cette situation d'inondation quasi permanente à Andravoahangy en particulier, et dans les autres zones basses, reste un dossier « chaud » que les responsables municipaux et ministériels n'ont pas encore réussi à venir à bout, jusqu'à présent.