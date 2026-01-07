Madagascar: Association CEMEA - Dix jours d'échange interculturel entre Mayotte et Madagascar

15 enfants de Mayotte ont rejoint 15 jeunes Malgaches au centre CEMEA d'Ankadikely Ilafy, du 27 décembre 2025 au 5 janvier 2026, pour un séjour interculturel post-cyclone Chido. Visites du Palais de la Reine, danses traditionnelles, ateliers et randonnées ont forgé des liens forts entre les deux îles. Une visite réciproque à Mayotte est déjà envisagée pour prolonger l'échange.

Du 27 décembre 2025 au 5 janvier 2026, l'association CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active) à Madagascar, située à Ankadikely Ilafy, a accueilli chaleureusement une délégation de 15 enfants âgés de 9 à 13 ans, accompagnés de leur directeur et d'une animatrice venus de Mayotte.

Aux côtés de 15 jeunes Malgaches, ces 30 garçons et filles ont participé à un centre de vacances riche en découvertes et en échanges culturels. « Ce projet est né dans le sillage du cyclone Shiloh, qui a durement frappé Mayotte il y a un an.

Grâce au soutien financier de l'organisme Jepva, les CEMEA Mayotte ont pu organiser ce séjour pour permettre aux enfants de s'évader et de changer d'environnement. Nous avons naturellement choisi Madagascar, car à Mayotte, on parle le kibushi, très proche du malgache. Cela favorise un véritable échange culturel », explique Miki Soulaimana, directeur et animateur des CEMEA Mayotte.

José Michel Rahajason, directeur des CEMEA Madagascar (également appelés CEMEAM), détaille le programme : visites du Palais royal, du parc de Mantasoa, du parc botanique et zoologique, promenade en péniche sur le lac, randonnée, baignade.

À Antananarivo, les enfants ont exploré la vieille ville, la ville haute, le Palais de la Reine et le musée de la photo. Ateliers culinaires, théâtre d'ombre, travaux manuels pour créer décorations et souvenirs, danses traditionnelles, jeux de société et veillées ont rythmé les journées.

Une visite à Ambatofotsy, avec marché et pique-nique, a complété l'aventure. « C'est une découverte immense, qui nous permet de nous épanouir. D'ailleurs, on ne s'ennuie pas : dès notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis. Les enfants repartent grandis, avec de nouveaux savoir-faire et même des notions de malgache et de kibushi », s'enthousiasme Miki Soulaimana.

Il appelle d'ores et déjà à une suite : « Nous souhaitons que les enfants malgaches viennent à leur tour découvrir Mayotte, afin d'assurer une véritable continuité ». Ce séjour a non seulement permis de « vider la tête » après le traumatisme du cyclone, mais il a également renforcé les liens culturels et humains entre ces deux territoires unis par l'histoire, la langue et la culture.