Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 07 janvier 2026

revue de presse

Santé et croissance - La Banque mondiale mise sur des réformes structurelles en Afrique

Le Groupe de la Banque mondiale poursuit son ambition d’élargir l’accès à des services de santé de qualité et financièrement abordables à 1,5 milliard de personnes d’ici à 2030. Cet objectif a été réaffirmé lors d’une réunion de haut niveau tenue mardi 6 janvier à Tokyo, réunissant des pays en développement et leurs partenaires internationaux, afin d’évaluer les progrès réalisés depuis le lancement de l’initiative en 2024.

Selon l’institution financière internationale, quinze pays ont déjà adopté des pactes nationaux pour la santé, définissant des réformes à mettre en œuvre sur une période de cinq ans. Ces feuilles de route visent à renforcer les soins de santé primaires, améliorer la protection financière des populations et soutenir une croissance économique créatrice d’emplois. Plusieurs pays africains figurent au cœur de cette dynamique. (Source allAfrica)

En Guinée, Claude Pivi meurt en détention

Il fut l’un des principaux condamnés pour crimes contre l’humanité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, avant de devenir l’homme le plus recherché du pays. Le procureur général a annoncé sa mort survenue à la suite d’un « diabète chronique ».

Un des principaux condamnés pour crimes contre l’humanité dans un massacre en Guinée en 2009, le colonel Claude Pivi, est mort en détention dans un hôpital de Conakry, selon le parquet général qui l’a annoncé le 6 janvier. Pivi, alias Coplan, avait été hospitalisé deux jours auparavant à la suite de complications liées au diabète. (Source Jeune Afrique)

USA : 5 autres pays africains ajoutés sur la liste noire de Trump

L'administration Trump a ajouté sept pays, dont cinq en Afrique, à la liste des nations dont les détenteurs de passeports sont tenus de déposer des cautions allant jusqu'à 15 000 dollars pour demander l'entrée aux États-Unis.

Treize pays, tous situés en Afrique sauf deux, figurent désormais sur cette liste, ce qui rend la procédure d'obtention d'un visa américain inabordable pour de nombreuses personnes.

La semaine dernière, le département d'État a discrètement ajouté le Bhoutan, le Botswana, la République centrafricaine, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Namibie et le Turkménistan à la liste. Ces désignations ont pris effet le 1er janvier, selon un avis publié sur le site web travel.state.gov. (Source Africanews)

Tunisie : Contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Le régulateur du marché financier renforce en 2026 son dispositif de prévention des flux illicites.

Le gouvernement tunisien engage, à partir de 2026, une nouvelle phase de renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, portée par une stratégie consolidée du Conseil du Marché Financier (CMF).

Cette orientation a été détaillée par Mehdi Ben Mustapha, directeur du bureau de la communication et de la formation au sein de l’instance, lors d’une intervention radiophonique diffusée lundi 5 janvier 2026 sur la Radio Nationale. (Source Apanews)

Lomé au cœur de la finance ouest-africaine

La 8e édition des rencontres du marché des titres publics de l’UEMOA aura lieu les 27 et 28 janvier à Lomé.

L’événement réunira plus de 2000 participants issus de diverses nationalités. Investisseurs institutionnels, Trésors nationaux, spécialistes du secteur financier …

L'objectif est d'identifier les leviers permettant de renforcer l'attractivité et la résilience du marché régional des titres publics. Les travaux porteront sur plusieurs thématiques : le renforcement des fondamentaux du marché, l'adaptation des pratiques aux évolutions régionales et internationales, ainsi que la question cruciale de l'attractivité pour les investisseurs étrangers. (Source Togonews)

Classement HelloSafe 2026 : L’Algérie, seul pays africain à prospérité intermédiaire

La fintech internationale HelloSafe vient de publier son indice de prospérité mondiale, un classement innovant qui évalue 186 pays selon des critères allant bien au-delà du simple PIB. Et dans ce palmarès, l’Algérie se distingue comme l’unique nation africaine à figurer dans la catégorie des pays à « prospérité intermédiaire ».

Le HelloSafe Prosperity Index se distingue des classements traditionnels en combinant six indicateurs majeurs : le PIB par habitant (pondéré à 30%), le Revenu National Brut par habitant (20%), l’Indice de Développement Humain (20%), le coefficient de Gini mesurant les inégalités (15%), le taux de pauvreté (10%) et le taux d’épargne nationale brute (5%). Cette approche multidimensionnelle permet d’offrir une vision plus complète du bien-être économique et social des populations. (Source Afrik.com)

Le Burkina Faso accuse l’ex-président de la Transition Damiba d’avoir mené la tentative de putsch

Le gouvernement burkinabè s'est exprimé sur la dernière tentative de coup d’État déjoué samedi 3 janvier. Dans une interview diffusée sur la télévision publique, le ministre de la Sécurité a expliqué que les auteurs de cette tentative avaient prévu l’assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs personnalités militaires et civiles.

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour ce complot, qui aurait été mené par l’ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba avec des fonds provenant de la Côte d’Ivoire, à croire le gouvernement burkinabè. (Source RFI)

CAN 2025 : Un tableau de rêve pour les quarts de finale du tournoi

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations se sont terminés mardi, par les qualifications de l’Algérie et de la Côte d’Ivoire. Le Sénégal donnera le coup d’envoi du prochain tour vendredi, à 17 heures, contre le Mali.

Ils sont toujours là, encore en lice pour le sacre dans la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football. Les favoris annoncés de cette édition 2025 ont passé l’écueil du premier match à élimination directe du tournoi, validant leur billet pour les quarts de finale. Sans briller, ni rassurer pour beaucoup d’entre eux.

Le Maroc, pays hôte de la compétition, a dû s’affairer pour battre la Tanzanie (1-0), une sélection pourtant bien plus faible. Même constat pour l’Egypte de Mohamed Salah, contrainte de passer par la prolongation face à de vaillants Béninois (3-1, a.p.). Mais les affiches du prochain tour offrent la promesse de duels aussi prestigieux qu’incertains. (Source Le Monde Afrique)

Madagascar : Le pays actionne son plan d'urgence pour contrer le Mpox

Madagascar est à son tour touché par l'épidémie de Mpox, anciennement appelée « variole du singe ». Les cinq premiers cas confirmés, après des analyses effectuées par le Laboratoire d'analyses médicales malagasy (LA2M) et par l'Institut Pasteur de Madagascar, ont été enregistrés dans la ville côtière de Mahajanga, au nord-ouest de la Grande Île.

L'épidémie s'est ensuite propagée à Antananarivo, la capitale, et dans la région du Vakinankaratra, où un cas confirmé a été signalé à Antsirabe, chef-lieu de la région. Les cas confirmés sont hospitalisés et une quarantaine de cas suspects sont sous surveillance, a indiqué le Premier ministre malgache, Herintsalama Rajaonarivelo, au cours d'une sortie médiatique le 4 janvier. (Source scidev.net)

Le remaniement promis par Paul Biya plonge le Cameroun dans l'attente paralysante

Le Cameroun retient son souffle. Dans son adresse à la nation le 31 décembre, le président Paul Biya a annoncé la mise en place imminente d'un nouveau gouvernement, une promesse qui, une semaine plus tard, reste lettre morte. Cette attente, qualifiée d'« accouchement à la césarienne » par certains observateurs, révèle plus qu'un simple retard administratif. Elle expose les profonds blocages d'un système où l'annonce d'un remaniement ministériel paralyse littéralement l'État.

Depuis l'allocution présidentielle, une atmosphère d'attentisme et de fébrilité s'est abattue sur les administrations. Les activités sont au ralenti, les dossiers ne circulent plus, et les couloirs du pouvoir sont silencieux. Cette paralysie illustre un mode de gouvernance où la peur de perdre sa position prime sur l'action publique. Certains ministres, en poste depuis plus de vingt ans, vivent un « calvaire moral et psychologique », suspendus à la décision d'un seul homme. (Source Camer be)