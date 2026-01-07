Madagascar: Punish'eur - La voix montante du rap tavaratra

Le 19 décembre 2025, il a enfin sorti le clip très attendu : Lazaret, ce quartier historique d'Antsiranana, connaît, depuis cinq ans, un véritable bouillonnement de l'art urbain. Fier d'être originaire de ce lieu, il en condense les réalités en un morceau de trois minutes.

D'autre part, ce costaud du « rap'n'Tavaratra » lance un avertissement à ces pseudo-rappeurs qui se prennent pour de grosses pointures : qu'ils prennent leur coin, parce qu'il entend imposer sa suprématie face à la concurrence.

Le « game », il l'a déjà entre les mains. La vidéo musicale a été confiée à un magicien qui n'est plus à présenter : il est l'un des grands réalisateurs de Diego, Ricardo RH. Son objectif a bien capturé le décor d'un territoire porté par une jeunesse à la détermination farouche.

Redonner vie au rap. Les adeptes du rap de Diego l'ont vu évoluer. Comme tous les apôtres de la discipline, il commençait à livrer des freestyles et les balançait sur les réseaux sociaux.

Par la suite, les sons ont trouvé un écho auprès des jeunes Diegolais. Des paroles crues et des textes contestataires constituent sa marque de fabrique. Les propos de Punish'eur frappent comme une punition.

En outre, il explore une large palette de thématiques. Ce new school a suivi les pas de ses aînés, en l'occurrence 201 crew, Slim Deogi et autres rappeurs protestataires de la pointe du pays.

L'aspirateur. Diego-Suarez se réjouit de voir émerger une étoile, habile jongleur des mots. En ce qui concerne le nom, les aficionados affirment que leur idole s'est inspirée de la série Marvel's The Punisher. Mais on constate que le poète de rue a procédé à un léger ajustement de l'écriture.

C'est là sa singularité. En termes de sonorité, l'enfant de Lazaret « mâche tout », comme disaient les adolescents de sa localité. Du boom bap à la drill, le barde du quartier affiche son aisance avec naturel.

Jusqu'ici, la voix de cet artiste ne résonne que dans le nord du pays. Cependant, son ascension est indéniable, selon des journalistes culturels d'Antsiranana, car son parcours s'annonce remarquable.