Madagascar: Exposition « Madagascar - Plus de 1 300 ans d'histoire économique vivante »

Éclairer l'avenir à la lumière du passé

Présentée pour la première fois au public en juin 2025, l'exposition « Madagascar : plus de 1 300 ans d'histoire économique vivante » fait son grand retour à la Cité des cultures depuis ce lundi 5 janvier 2026.

Forte de l'enthousiasme suscité lors de sa première édition et couronnée du prix « Coup de cœur » du RE GEM Awards, cette suite visuelle et immersive invite à porter un regard renouvelé sur l'histoire économique de la Grande Île.

Conçue par FTHM Consulting, en collaboration avec la mention Histoire de l'Université d'Antananarivo, l'exposition propose une lecture accessible et pédagogique de plus de 13 siècles de pratiques économiques malgaches.

Loin de se limiter aux repères historiques classiques de 1896 ou 1960, elle replace les gestes quotidiens produire, échanger, cultiver, voyager dans une continuité historique profonde, souvent méconnue mais essentielle pour comprendre le présent.

À travers des panneaux documentés, des données, des cartes, des illustrations et des installations immersives, le parcours met en lumière l'évolution des systèmes économiques de Madagascar, leurs dynamiques, leurs ruptures et leurs héritages. Une approche qui démontre que l'économie n'est pas une abstraction, mais le fruit d'un long processus façonné par l'histoire, les territoires, les échanges et les choix des sociétés.

Organisée dans le cadre du 30e anniversaire de FTHM Consulting, l'exposition consacre également un espace dédié au cabinet, retraçant ses missions, ses projets et ses contributions majeures au développement et à l'analyse économique à Madagascar.

Ouverte gratuitement au public jusqu'au 27 janvier 2026 à la Cité des cultures d'Antaninarenina, l'exposition s'adresse aussi bien aux citoyens curieux, aux familles qu'aux étudiants, enseignants et chercheurs.

Elle se veut un outil de transmission et de réflexion, rappelant que mieux comprendre l'histoire économique du pays, c'est aussi mieux se préparer aux défis de demain, car réfléchir à l'avenir de Madagascar passe inévitablement par la connaissance de son passé un passé riche, vivant et porteur de sens pour construire un futur plus éclairé.