Madagascar: Vision objective

Une première semaine plutôt faste, du moins en termes de communication pour le régime de refondation dont les tenants ont multiplié les sorties médiatiques.

Vision objective

Successivement, le Président de la Refondation de la République, le Colonel Michaël Randrianirina et le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo se sont adressé à la population. Le premier, lors du traditionnel discours de fin d'année et de vœux de nouvel an, et le second, dans le cadre d'une interview accordée dans la chaine de télévision nationale.

Histoire de rassurer le peuple malgache quant à leur volonté d'œuvrer pour les biens du pays durant cette période transitoire censée, du moins sur le papier, être de courte durée. Et si le PRRM a donné les directives, le Premier ministre et son équipe s'attellent dans des activités concrètes pour faire face aux urgences du moment, notamment dans les secteurs stratégiques et qui étaient d'ailleurs à l'origine des mouvements populaires qui ont abouti à la chute de l'ancien régime, que sont l'électricité et l'eau.

Et ce, avec des résultats plus ou moins probants puisque même si les délestages ont considérablement diminué, les services offerts ne sont pour le moment pas satisfaisant. Preuve que deux mois sont loin d'être suffisants pour résoudre ce problème énergétique longtemps mal géré par les régimes qui se sont succédé.

Preuve également qu'avec le peu de moyens budgétaires dont dispose le pays, il sera très difficile de maintenir le pays sur le chemin du développement. Raison pour laquelle d'ailleurs, le Chef du gouvernement a reconnu que le pays ne pourra pas se passer des aides extérieures pour continuer à fonctionner normalement.

Une vision objective qu'il entend mettre en oeuvre afin de réussir sa mission et permettre au pays, d'ici la fin prévue de 2 ans de la transition d'entrer dans une nouvelle phase censée apporter le vrai changement attendu depuis longtemps par le peuple malgache qui souhaite enfin sortir de cette spirale de pauvreté. Croisons les doigts.