Sénégal: Le PUMA remet 20 ambulances au ministère de la Santé

Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a remis, mardi, 20 ambulances au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins dans les zones frontalières, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures, Déthié Fall et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Ibrahima Sy.

"Cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique globale visant à réduire les inégalités territoriales en matière de santé, notamment dans des zones frontalières caractérisées par un fort enclavement et des difficultés d'accès aux infrastructures sociales de base", ont souligné les autorités.

La remise de ces 20 ambulances constitue une étape majeure dans le renforcement du dispositif national d'évacuation sanitaire. Elle vient consolider les efforts déjà consentis par le PUMA, qui a déployé, lors d'une première phase, quatre-vingt-treize (93) ambulances médicalisées, acquis cinquante (50) nouvelles ambulances, ainsi que trois bateaux-ambulances destinés aux zones insulaires et fluviales, selon un document remis à la presse.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pour sa part salué ce geste, soulignant que ces "ambulances contribueront significativement à sauver des vies et à rapprocher les services sanitaires des populations vivant dans les zones les plus enclavées".

Pour l'année 2026, lit-on dans le dossier de presse, le PUMA prévoit de renforcer davantage ce dispositif avec l'acquisition de 20 nouvelles pirogues en fibre de verre, la construction d'une vingtaine de postes de santé, ainsi que la poursuite du relèvement des plateaux médicaux de plusieurs structures sanitaires situées dans des zones enclavées à travers l'acquisition d'équipements médicaux adaptés.

Le PUMA réaffirme sa volonté de faire de l'équité territoriale en matière de santé une réalité, en rapprochant les services de santé des populations les plus vulnérables et en améliorant la prise en charge des urgences médicales dans les zones frontalières.