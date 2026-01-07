Sénégal: Une baisse de 53,0 % des exportations sénégalaises en novembre

Dakar — De 688,7 milliards de francs CFA en octobre dernier, les exportations sénégalaises ont chuté à 323,6 milliards au mois suivant, soit une baisse de 53,0 %, indique le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Au mois de novembre 2025, les exportations du Sénégal se chiffraient à 323,6 milliards de francs CFA, contre 688,7 milliards au mois précédent, soit une diminution de 53,0 %", indique le document publié par l'ANSD sur son site Internet.

Cette dégringolade des exportations résulte partiellement d'une baisse des ventes à l'étranger d'huiles brutes de pétrole, selon le bulletin. Il indique que le prix de vente de ces huiles est passé de 215,6 milliards en octobre à 45,5 milliards au mois suivant. La baisse des exportations découle aussi de celle des revenus des produits pétroliers raffinés, qui s'élevaient à 49,7 milliards en novembre, contre 150,1 milliards au mois précédent.

Le prix de vente l'or non monétaire a baissé de 145,5 milliards à 95,9 milliards, d'octobre au mois suivant. Les statisticiens de l'ANSD signalent en revanche une hausse des exportations de phosphates, qui s'élevaient à 4,9 milliards en novembre, contre zéro milliard au mois précédent.

Selon eux, la vente d'engrais minéraux et chimiques a généré 3,1 milliards en novembre, contre 1,8 milliard en octobre. En résumé, la hausse des ventes d'or, de phosphates et d'engrais a atténué la dégringolade des exportations sénégalaises.

L'ANSD signale une baisse de 28,5 % des exportations de novembre 2025 par rapport à celles de novembre de l'année précédente.

"Le cumul des exportations à fin novembre 2025 se chiffre à 5 109,9 milliards, contre 3 504,7 milliards pour la même période de 2024, soit une hausse de 45,8 %", indique le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.