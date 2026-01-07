Sénégal: 'SMART FSF 2028' - Une nouvelle stratégie pour réformer le fonctionnement de la FSF

Tanger — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a lancé la stratégie "SMART FSF 2028", un plan "majeur" visant la modernisation en profondeur de son fonctionnement, à travers la "digitalisation, le renouvellement et le redimensionnement" de certains projets de la structure fédérale, a annoncé mardi à Tanger son président, Abdoulaye Fall.

"Il s'agit de projets extrêmement importants pour la Fédération sénégalaise de football. Les performances sportives de l'équipe nationale sont aujourd'hui reconnues à l'échelle internationale. Mais sur le plan structurel et organisationnel, nous accusons encore un certain retard", a-t-il dit.

S'exprimant lors du séminaire de présentation de cette stratégie et de l'application "Go Gaïndé" à Tanger, camp de base de l'équipe nationale pour la CAN 2025, M. Fall a expliqué que le projet repose "sur trois piliers : la digitalisation, le renouvellement et le redimensionnement de certains projets, ainsi que la gouvernance et le financement".

Pour le président de la FSF, l'objectif de cette initiative est avant tout de corriger ce déséquilibre. "Il s'agit d'opérer une véritable transformation numérique de la Fédération, accompagnée d'une modernisation en profondeur", a-t-il précisé, ajoutant que cette dynamique concerne "l'ensemble des structures de la Fédération".

"L'idée est de revoir le fonctionnement de la FSF de bout en bout et de repenser les interactions entre la Fédération, ses organes déconcentrés et ses partenaires", a-t-il indiqué. Abdoulaye Fall a également évoqué le projet "Go Gaïndé", rappelant qu'il s'agit d'un "projet fédéral reposant sur la centralisation de l'ensemble des droits commerciaux".

La Fédération a par ailleurs profité de la rencontre pour évoquer le lancement de la deuxième phase des travaux de rénovation du stade Demba Diop.

"Cette démarche permettra de redimensionner le projet et d'identifier de nouvelles sources de financement. Au-delà du stade Demba Diop, une approche similaire est envisagée pour le stade Maniang Soumaré de Thiès, qui constitue également un actif stratégique de la Fédération", a-t-il ajouté.

Concernant les subventions aux clubs, M. Fall a précisé qu"'un audit des clubs est actuellement en cours". "Une fois cet audit finalisé, les montants destinés aux clubs amateurs et aux clubs de la Ligue professionnelle seront clairement définis", a-t-il dit