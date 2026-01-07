Sénégal: Performance pluridisciplinaire - Wañ wi, le souffle retrouvé d'une légende négligée

La nouvelle génération se rappelle Aminata Fall. Elle vient réparer la grotesque erreur d'une autre génération qui n'a pas valorisé la personnalité et l'œuvre de cette voix singulière. L'hommage, dirigé par l'artiste pluridisciplinaire Djibril Dramé, est constitué d'une pièce de théâtre et d'une installation qui disent le souffle de la légende.

Dans la fraîcheur moite, ce 29 décembre à Gandiol, la nuit a semblé s'être suspendue un temps pour apprécier les lumières et heureuses arômes de Wañ wi. C'est une performance théâtrale à l'honneur d'Aminata Fall dite Garmi, où il s'agissait de revisiter son génie et raviver sa mémoire. Par le biais de la 10e édition du Festival Taaru Gandiol, l'artiste Djibril Dramé a dirigé cethommage à la chanteuse et actrice décédée ennovembre 2002, à 72 ans. C'était en collaborationKëru Jigéen Ñi (Gandiol) et l'espace de création Dëkandoo (Ong Hahatay), où s'est tenue la résidence artistique de deux mois qui a permis cette pièce artistique.

Le spectacle démarre par une jeune fille qui s'avance, éclipsant presque ses accompagnantes. Elle arbore à l'identique le képpaar (robe à carreaux noirs et blancs) d'Aminata Fall qu'elle portait avec son fameux collier gri-gri. L'émotion est des plus vives avec «Kan Foré» qui sonne à grand volume, avec son groove unique. Ce tube d'Aminata Fall, certainement son titre le plus connu, provoque toujours une sensation particulière. Soit on se rappelle son clip-vidéo dont les images ont effrayé toute une génération, soit on s'émeut d'une voix puissante et une musique prodigieuse qui hérissent facilement la chair de poule.

C'est un hit, mix de plusieurs influences et couleurs culturelles, parfaitement harmonisées. Elle a fini par définir Aminata Fall peut-être parce qu'elle aussi a su se caractériser par cette heureuse diversité, tout autant restant authentique. La robe portée par la jeune fille comédienne est d'ailleurs celle que Aminata Fall sur la pochette de « Kan Foré », son unique album, joué avec le groupe Keur Gui. La jeune réplique d'Aminata Fall va ensuite trôner sur la scène, où elle restera assise le long de la performance.

Elle sera comme un spectre, un fantôme dont l'esprit s'impose au temps mais dont les gens se détournent quelquesfois avec la clameur présente. C'est comme l'explosion de ce pétard au milieu du public, lancé par des gamins roueurs. « Ça ne fait pas partie de mon spectacle », rigole Djibril Dramé. Mais beaucoup ont cru que si, tant ça entre dans la personnalité baroque, anar, variée et intégrante de l'artiste qu'était Aminata Fall.

Une autre jeune fille a été habitée du souffle d'Aminta Fall, à travers sa voix. Zeyna, qui a interprété les chansons « Kan Foré » et « CereMbuum », a ébloui le public par son talent. Elle a su surtout mettre en liaison le registre pluriel de la diva, qui surfait aisément sur les genres sans se départir de sa puissance vocale. Dans l'interprétation de « Ceere Mbuum », tube hip-hop enregistré en featuring avec Positive Black Soul (PBS, album « Boul Faalé », 1996), le déploiement artistique devient évident.

Tandis que s'introduit la chanson, les jeunes comédiennes troquent leurs robes bleues batik contre un look underground. Elles mettent des vestes urbaines, vissent des casquettes sur la tête et portent sur les nez des lunettes fumées. Dans une chorégraphie drôle et joliment éparpillé, elles suivent le beat du « Cere Mbuum », emportant un public joyeux et enthousiasmé, à majorité composé de gamins des quartiers environnants.

Le lendemain de cette performance théâtrale, un groupe de festivaliers et les artistes ont marché 5km pour rejoindre l'œuvre Malaanou Masla, grande toile installée entre les baobabs et cocotiers à l'entrée de Gandiol. Ceci prolongeait l'oeuvre visuelle dans le corps et la voix, et réactivait l'héritage vivant d'Aminata Fall àtravers un hommage collectif et incarné.L'ensemble des oeuvres produites lors de la résidence au Dëkandoo, qui comprend aussi une série de peintures, seront présentées dans différents événements d'art contemporain tout au long 2026.