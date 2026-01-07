Sénégal: Voeux de Nouvel An - Le corps diplomatique accrédité à Dakar reçu par le président de la République

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce 6 janvier le corps diplomatique accrédité à Dakar, au Palais de la République, à l'occasion de la traditionnelle présentation des voeux de Nouvel An.

Cette rencontre empreinte de convivialité n'a toutefois pas empêché le chef de l'État d'aborder les sujets brûlants de l'actualité internationale. Il a ainsi « dressé un constat lucide des turbulences qui marquent l'ordre international, entre conflits persistants, insécurité au Sahel, dérèglement climatique et fragilisation du multilatéralisme », selon une note de la Présidence.

Face à ces défis, le Président de la République « a réaffirmé l'engagement constant du Sénégal en faveur du dialogue, de la concertation et du respect du droit international, rejetant toute logique d'unilatéralisme ou de domination fondée sur le rapport de force ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aux diplomates, le chef de l'État a présenté l'image d'un Sénégal dynamique et tourné vers l'avenir. Le pays s'apprête en effet à accueillir plusieurs événements d'envergure, notamment la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l'eau, la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse, premier événement olympique organisé sur le continent africain.

« Le Président de la République a également réitéré l'appel du Sénégal à une action impartiale de la communauté internationale pour la paix, la justice et la dignité humaine, soulignant l'attachement du pays à l'égale dignité des cultures et des civilisations comme fondement de la coexistence pacifique entre les peuples », renseigne la note de la Présidence, qui précise par ailleurs que le chef de l'État « a salué l'accompagnement des partenaires du Sénégal et réaffirmé l'ouverture du pays à une coopération fondée sur l'amitié, le respect mutuel et la solidarité ».