Guinée: Le colonel Claude Pivi, condamné pour le massacre du 28 septembre 2009, est mort

Colonel Claude Pivi se serait fait arrêter hier au Liberia au cours d’un banal contrôle de routine mené par la police libérienne
7 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Moktar Bah

En Guinée, le parquet général a annoncé mardi 6 janvier 2026, dans la soirée, le décès du colonel Claude Pivi, ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte qui a dirigé la Guinée entre décembre 2008 et décembre 2009. Le colonel Pivi avait été condamné à la perpétuité après le massacre du 28 septembre 2009 dans stade de Conakry, où des opposants s'étaient réunis pour dénoncer une éventuelle candidature du capitaine à l'élection présidentielle en 2010.

Condamné à la prison à perpétuité, avec une période de sûreté de 25 ans de réclusion criminelle pour crime contre l'humanité lors du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, le colonel Claude Pivi est mort ce mardi 6 janvier 2026, a annoncé le parquet général.

Le colonel Pivi s'était évadé de prison juste après sa condamnation, lors d'une opération spectaculaire armée le 4 novembre 2023 qui a aussi occasionné l'évasion de plusieurs autres accusés dont son ancien patron Moussa Dadis Camara. Il avait été arrêté au Libéria puis extradé vers la Guinée le 17 septembre 2024, après plusieurs mois de cavale.

Des complications de santé liées à un diabète

Le massacre du 28 septembre 2009 était survenu lors d'un rassemblement de l'opposition. Celui-ci avaitt été violemment réprimé par des militaires, entraînant la mort d'au moins 156 personnes, des centaines de viols et des centaines de blessés.

Depuis son retour le colonel Pivi purgeait sa peine dans la prison de haute sécurité de Coyah près de la capitale guinéenne. Selon le procureur près la cour d'appel de Conakry, il est mort dans un hôpital militaire où il avait été acheminé de toute urgence, suite à des complications liées à un diabète.

« Craint et redouté », Claude Pivi était un véritable sujet de légendes urbaines en Guinée, certaines personnes lui attribuant des capacités mystiques d'où son surnom de « Coplan », en référence à un célèbre personnage de fiction.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

