Ouganda: Nala obtient les licences PSP et PSO de la Banque d'Ouganda

La Banque d'Ouganda a accordé à la start-up africaine Nala des licences de prestataire de services de paiement et d'opérateur de système de paiement, élargissant ainsi son empreinte réglementaire en Afrique de l'Est.

Ces agréments permettent à Nala d'opérer sur les principaux niveaux de l'infrastructure de paiement ougandaise. La société détient désormais trois licences actives dans le pays, dont une licence de transfert de fonds délivrée en 2024. Nala fait ainsi partie du petit groupe d'opérateurs de paiement disposant d'une licence complète en Ouganda.

Fondée en tant que plateforme de paiements transfrontaliers et de transferts d'argent, Nala permet aux utilisateurs d'Europe, du Royaume-Uni et des États-Unis d'envoyer de l'argent en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et au Ghana. En 2023, l'entreprise s'est étendue à l'Union européenne, ajoutant 19 pays d'envoi. L'année dernière, Nala a levé 40 millions de dollars de fonds.

L'application grand public de Nala, lancée en 2022, permet d'effectuer des paiements auprès de plus de 249 banques et 26 services d'argent mobile dans 16 pays d'Afrique et d'Asie. La société a récemment reçu l'autorisation d'opérer au Ghana et a continué à étendre sa présence réglementée sur le continent.

Le directeur général, Benjamin Fernandes, a déclaré que ces licences témoignent d'un engagement à long terme envers l'Ouganda et soutiennent l'investissement dans l'infrastructure de paiement et les partenariats locaux.

L'octroi de licences est devenu un facteur concurrentiel central pour les sociétés de paiement africaines, à mesure que les régulateurs renforcent la surveillance de la finance numérique. Des marchés comme l'Ouganda exigent des opérateurs qu'ils détiennent plusieurs agréments pour gérer le traitement des paiements, la commutation et le règlement, ce qui augmente les barrières à l'entrée mais renforce également la stabilité du système. Pour les fintechs transfrontalières, les licences locales réduisent la dépendance à l'égard d'intermédiaires tiers et permettent une intégration plus poussée avec les banques nationales et les opérateurs d'argent mobile.

Cela peut améliorer la vitesse des transactions, le contrôle des coûts et la fiabilité pour les consommateurs et les entreprises. L'Ouganda s'est positionné comme un marché des paiements réglementé mais ouvert, attirant des entreprises qui sont prêtes à investir dans la conformité et l'infrastructure. Les entreprises de paiement qui obtiennent une autorisation d'exploitation complète ont la possibilité de créer des API et des services qui soutiennent les commerçants, les développeurs et l'expansion régionale. Les transferts de fonds restant une source majeure de devises pour l'Afrique de l'Est, les régulateurs ont veillé à ce que les plateformes traitant ces flux soient bien capitalisées et supervisées. Les entreprises qui respectent ces normes sont mieux placées pour s'étendre au-delà des frontières tout en conservant la confiance des régulateurs.