Egypte: L'entreprise Tactful AI s'associe à la société de crédit à la consommation Valu

La société égyptienne Tactful AI s'est associée à la société de crédit à la consommation Valu pour améliorer l'engagement des clients sur les plateformes numériques de Valu, alors que les entreprises financières de la région investissent dans l'automatisation et les outils de service axés sur les données.

Fondée par Mohamed Elmasry, Mohammad Hassan et Sherif Khairallah, Tactful AI propose une plateforme d'expérience client unifiée qui permet aux entreprises de gérer les interactions avec leurs clients à l'aide d'un tableau de bord unique. Le système connecte des canaux tels que les applications de messagerie, les sites web, les applications mobiles et les médias sociaux, tout en capturant des données tout au long du parcours client.

Dans le cadre de ce partenariat, Valu utilisera Tactful AI pour unifier et automatiser les interactions avec les clients sur WhatsApp, son site web, son application mobile et ses plateformes sociales. La plateforme donnera également à Valu une visibilité sur le comportement des clients, ce qui permettra d'accélérer les réponses et de réduire les frictions opérationnelles tout en maintenant l'implication des agents humains en cas de besoin.

Tactful AI a été fondée en Égypte et acquise en 2022 par la société de communication européenne Dstny. L'entreprise a été rachetée par ses fondateurs au début de cette année et s'est depuis concentrée sur l'expansion des déploiements d'entreprises dans la région.

Selon M. Elmasry, le partenariat soutient l'expansion de Valu en améliorant la rapidité du service et la connaissance des points de contact avec les clients. Valu est l'une des plus grandes plateformes égyptiennes de crédit à la consommation, offrant des produits d'achat immédiat, de paiement différé et de crédit sur les canaux de vente au détail et numériques.

Points clés à retenir

L'expérience client est devenue une priorité concurrentielle pour les entreprises de services financiers du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, à mesure que l'utilisation du numérique augmente. À mesure que les prêts, les paiements et l'assistance se déplacent en ligne, les entreprises sont confrontées à des volumes plus élevés de demandes de renseignements de la part des clients sur de multiples canaux. Les plateformes pilotées par l'IA sont de plus en plus utilisées pour gérer cette complexité en centralisant la communication et en structurant les données des clients. Plutôt que de remplacer les agents humains, ces outils se concentrent sur le routage, l'automatisation et la compréhension, aidant les équipes à répondre plus rapidement et de manière plus cohérente.

L'Égypte est devenue une plaque tournante pour les startups spécialisées dans l'expérience client et les logiciels d'entreprise, soutenue par un vaste vivier de talents et une demande croissante de la part des banques, des fintechs et des entreprises de télécommunications. De nombreuses entreprises locales servent désormais des clients régionaux avec des solutions conçues pour les marchés en langue arabe et le comportement des utilisateurs locaux. Pour les fintechs comme Valu, l'amélioration de l'efficacité des services peut réduire les coûts tout en soutenant l'échelle. Les partenariats avec des fournisseurs d'IA spécialisés permettent aux entreprises financières de déployer des systèmes avancés sans les construire en interne, ce qui accélère le déploiement et réduit le risque d'exécution à mesure que la concurrence s'intensifie.