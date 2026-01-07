Egypte: L'Egyptian Exchange envisage une année 2026 forte avec une vague de nouvelles cotations

L'Egyptian Exchange se prépare à l'une de ses plus fortes années d'investissement, avec des projets de cotation d'environ huit nouvelles entreprises en 2026, principalement dans les secteurs de la médecine et du tourisme, selon le président Islam Azzam.

S'adressant à Al Arabiya Business, M. Azzam a déclaré que les responsables du marché s'attendent à ce que l'année à venir soit la période la plus active pour les offres publiques initiales dans l'histoire de la bourse.

L'EGX a enregistré des performances record en 2025. La capitalisation totale du marché a augmenté de 42 % d'une année sur l'autre, a déclaré M. Azzam. Depuis le milieu de l'année vingt-deux, la croissance cumulée a atteint trois cent quatre-vingt-dix pour cent, reflétant l'intérêt croissant des investisseurs locaux et étrangers.

Le nombre d'investisseurs enregistrés est passé à deux cent soixante-seize mille, soit une augmentation de vingt pour cent par rapport à l'année précédente. M. Azzam a déclaré que le commerce mobile a joué un rôle clé en attirant les jeunes investisseurs sur le marché.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que l'EGX a satisfait aux exigences qualitatives fixées par le FTSE Russell pour être classé comme marché développé.

La transformation de la bourse en société par actions devrait favoriser le lancement de produits dérivés, de teneurs de marché et de ventes à découvert au cours du premier trimestre de l'année vingt-six. Plus de la moitié des sociétés cotées en bourse ont également accepté de prolonger les heures d'ouverture.

La lettre d'information de la Daba est maintenant sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Le marché égyptien des actions entre dans une nouvelle phase marquée par une activité accrue, une participation plus large et des réformes structurelles. Les bonnes performances enregistrées depuis vingt-deux ans ont rétabli la confiance des investisseurs après des années de volatilité et de liquidité limitée. Le nombre d'introductions en bourse attendues est le signe d'une volonté croissante des entreprises privées d'accéder aux marchés publics, en particulier dans les secteurs défensifs et générateurs de devises fortes, tels que les soins de santé et le tourisme. Ces secteurs bénéficient d'une demande régulière et de liens avec les revenus étrangers, que les investisseurs privilégient souvent en période de pression macroéconomique.

Atteindre le seuil qualitatif du statut de marché développé pourrait accroître la visibilité de l'Égypte auprès des gestionnaires de fonds mondiaux, même avant toute reclassification officielle. L'inclusion dans un indice influence souvent les décisions d'allocation d'actifs et les flux de capitaux à long terme. Les améliorations prévues, telles que les produits dérivés et la vente à découvert, indiquent une structure de marché plus mature. L'allongement des horaires de négociation et l'utilisation plus large des plateformes mobiles favorisent également l'augmentation du chiffre d'affaires et de l'engagement des particuliers. Ensemble, ces changements suggèrent que l'EGX passe d'une phase de reprise à une phase axée sur la profondeur, les outils et la croissance soutenue plutôt que sur les gains à court terme.