Afrique: Diageo accepte de vendre sa participation dans les brasseries d'Afrique de l'Est à Asahi

Diageo a accepté de vendre la totalité de sa participation de 65 % dans East African Breweries plc à la société japonaise Asahi Group Holdings, marquant ainsi un changement majeur dans l'actionnariat de l'une des plus grandes sociétés de boissons d'Afrique.

La transaction sera réalisée par la cession de Diageo Kenya Limited et comprend la participation de Diageo dans United Distillers Vintners Kenya, un producteur de spiritueux desservant le marché local. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

La vente s'inscrit dans la stratégie de Diageo qui consiste à céder des actifs non essentiels afin de renforcer son bilan et de réduire l'effet de levier. East African Breweries opère au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie et est le premier producteur de bière de la région.

Pour l'exercice clos en juin 2005, le groupe a déclaré des ventes nettes de neuf cent quatre-vingt-seize millions de dollars, un EBITDA de deux cent cinquante-huit millions de dollars et un bénéfice net de quatre-vingt-quatorze millions de dollars. La dette nette s'élève à deux cent vingt-neuf millions de dollars.

En vertu de cet accord, Diageo et East African Breweries concluront des accords de licence à long terme qui permettront de poursuivre la production et la distribution de marques telles que Guinness. Les marques locales telles que Tusker et Kenya Cane resteront la propriété de East African Breweries.

L'opération devrait être achevée au cours du second semestre de l'année vingt-six, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Points clés à retenir

Cette opération marque la première entrée à grande échelle d'Asahi sur le marché africain des boissons alcoolisées et reflète l'intérêt croissant des groupes asiatiques pour les biens de consommation dans les économies émergentes. L'Afrique de l'Est se caractérise par une croissance démographique, une augmentation de la demande urbaine et des marques locales fortes ayant une longue histoire d'exploitation. Pour Diageo, la vente s'inscrit dans le cadre d'une réinitialisation plus large du portefeuille, les groupes mondiaux de spiritueux réévaluant l'allocation de leurs capitaux dans un contexte de ralentissement de la croissance sur certains marchés matures. Le maintien des accords de licence permet à Diageo de conserver l'exposition de sa marque dans la région sans posséder d'opérations à forte intensité de capital.

East African Breweries devrait rester cotée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, préservant ainsi son profil de marché public. Le maintien de la propriété locale des marques phares permet de préserver la fidélité des consommateurs et la stabilité réglementaire. La transaction est également le signe d'une consolidation potentielle dans le secteur des biens de consommation en Afrique, où les acteurs mondiaux s'associent de plus en plus avec des investisseurs stratégiques ou s'en séparent plutôt que de chercher à détenir des participations directes. Le projet d'Asahi d'introduire des marques internationales sélectionnées aux côtés des marques locales existantes suggère une approche graduelle axée sur la force de distribution plutôt que sur une perturbation rapide du marché. Si elle est menée à bien, l'opération pourrait remodeler la concurrence sur le marché de la bière et des spiritueux en Afrique de l'Est, tout en soulignant l'importance croissante de la région pour les groupes mondiaux de boissons.