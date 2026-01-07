Congo-Kinshasa: Plus de 1 200 enfants sortis des groupes armés de l'Ituri en 2025 (PDDRC-S)

Plus de mille deux cents enfants ont quitté les groupes armés au cours de l'année 2025 en Ituri. Ces chiffres ont été rendus publics lundi 6 janvier à Bunia par la coordonnatrice nationale adjointe du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S), en mission dans la province.

L'objectif de sa visite était d'évaluer la situation de ces enfants en vue d'une meilleure prise en charge, avec l'appui des partenaires. Au total, 1 233 enfants, dont 455 filles, anciennement associés aux groupes armés, ont déjà été réinsérés dans leurs familles respectives.

Avant de rejoindre leurs communautés, ces ex-enfants soldats ont bénéficié d'un accompagnement psychosocial et médical. Ceux ayant dépassé l'âge scolaire ont été orientés vers des formations professionnelles afin de favoriser leur autonomisation, tandis que d'autres ont repris le chemin de l'école pour garantir leur avenir.

Toutefois, les besoins restent énormes pour assurer une prise en charge complète et durable, a reconnu la coordonnatrice nationale adjointe du PDDRC-S, Marie-Chantal Lumba. Elle a néanmoins salué la collaboration entre son service et les partenaires étatiques et humanitaires, notamment l'UNICEF, en vue de relever ces défis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de son séjour en Ituri, elle a également visité le centre de transit qui encadre ces enfants, situé au quartier Délé à Bunia. Marie-Chantal Lumba a tenu plusieurs réunions avec les partenaires en vue de renforcer la synergie d'actions dans l'intérêt supérieur des enfants.