Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - 10 millions d'ariary pour les étudiants de l'Université d'Antsiranana

Premier déplacement stratégique pour le président de la Refondation dans la région Diana. Entre liesse populaire, urgence sociale et promesses d'infrastructures, le chef de l'État a marqué les esprits dans la ville du Pain de sucre, tout en verrouillant le terrain politique face aux velléités de récupération.

La Refondation entend bien consolider ses assises dans le Grand Nord. Hier, dès 6 h 45, l'aéroport d'Arrachart a vibré sous les acclamations d'un comité d'accueil massif. Pour ce baptême du feu officiel dans la région Diana, le colonel Michaël Randrianirina, accompagné de la Première dame, a privilégié une stratégie de proximité. Malgré une météo capricieuse, l'enthousiasme des partisans n'a pas faibli, confirmant l'ancrage du nouveau régime dans cette partie de l'île.

Président social. Le programme, exécuté avec une précision militaire, a débuté par une séquence forte en symboles : la visite aux victimes des répressions de l'ancien régime. En se penchant sur ces « plaies ouvertes », le chef de l'État a voulu marquer la rupture avec le passé.

Devant le bloc administratif, le locataire d'Iavoloha a ensuite endossé son habit de « Président social ». Une distribution directe de vivres (riz, huile) a été organisée pour les familles vulnérables.

Toutefois, le discours a rapidement pris une coloration politique ferme. Le Colonel a mis en garde la population contre les « usurpateurs » et les tentatives de récupération des fruits du « tolona ». Un message limpide, visant à protéger l'héritage du mouvement de 2025 contre les calculs opportunistes.

Récompensés. L'étape de la Cité Universitaire a constitué le point d'orgue de la journée. Les étudiants, fers de lance des manifestations de septembre et octobre derniers, ont été récompensés par des mesures concrètes.

Outre une enveloppe de 10 millions d'ariary et 300 sacs de riz au titre des vœux de nouvel an, le Président a attaqué de front le problème du délestage. Une dotation de panneaux solaires d'une capacité de 1 MW a été annoncée pour pallier les carences de la JIRAMA.

Sur le plan des infrastructures, la Refondation passe à la vitesse supérieure : si un foyer moderne de 3 étages (90 chambres) est en projet, la construction immédiate d'un hangar de 1 050 m² a été actée pour répondre à l'urgence du logement estudiantin.

Démocratie directe. Après une séance d'écoute directe des doléances citoyennes devant l'Hôtel de Ville, exercice de démocratie directe très prisé par les administrés, le chef de l'État se tournera ce mercredi vers le levier économique de la région.

Une visite cruciale est prévue à la SECREN

Le fleuron industriel, poumon économique du Nord en difficulté, fera l'objet d'un examen approfondi. Pour l'exécutif, la relance de ce chantier naval est la condition sine qua non d'une stabilisation durable. En somme, par ce déplacement, le colonel Randrianirina confirme que la réussite de la Refondation se jouera, en grande partie, sur sa capacité à transformer le Grand Nord en pôle de développement concret.