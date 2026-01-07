Sénégal: Les travaux de réhabilitation et d'extension de la maternité du centre de santé de Bignona lancés

Bignona — Les travaux de réhabilitation et d'extension de la maternité du centre de santé de Bignona (sud) ont été lancés mardi, au cours d'une cérémonie officielle à laquelle a pris part l'ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty, a constaté l'APS.

Ce projet est financé par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre du Casamance Research Program on HIV-Resistance and Sexual Health, une initiative portant sur l'amélioration de l'accès aux soins par la recherche et le renforcement des systèmes de santé en Casamance et en Guinée-Bissau.

Il est mis en oeuvre par l'ONG Enda Santé.

"La rénovation et l'extension de la maternité de Bignona visent à améliorer durablement l'offre de soins au bénéfice des populations locales", a déclaré l'ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg/

Laure Huberty a rappelé que le Luxembourg est partenaire du Sénégal "depuis près de quarante ans", ajoutant que la coopération entre les deux pays porte sur des axes prioritaires tels que la santé, la formation professionnelle et l'égalité de genre, un volet intégré "de manière transversale dans tous nos projets".

Mme Huberty a également souligné la longévité du partenariat entre le Luxembourg et Enda Santé, qui dure depuis plus de vingt-trois ans, mettant en avant une approche basée sur "l'appropriation communautaire des projets, condition essentielle de leur durabilité".

Le directeur régional de la santé de Ziguinchor, le médecin-colonel Youssouf Tine, s'est réjoui de la concrétisation de cette initiative, qu'il a qualifiée de "projet extrêmement important" pour le système de santé sénégalais.

Il a rappelé que le projet CARES s'inscrit dans une deuxième phase, après une première étape de quatre ans, précisant qu'il contribue à l'élimination du VIH, des hépatites et des cancers du col de l'utérus, tout en mettant un accent particulier sur le renforcement durable du système de santé.

"La réhabilitation de la maternité du centre de santé de Bignona répond à un besoin réel, avec en moyenne 205 accouchements par mois dans la structure", a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de disposer d'infrastructures conformes aux normes et standards de qualité afin de réduire la mortalité maternelle et néonatale.

Il a également plaidé pour que le centre de santé de Bignona soit doté d'une pédiatrie et d'une unité de néonatologie, pour former un pôle mère-enfant, en cohérence avec les politiques de santé de l'État du Sénégal et les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Le médecin-colonel Youssouf Tine a enfin salué "l'accompagnement continu" du Grand-Duché de Luxembourg dans la région de Ziguinchor, notamment à travers le financement de l'antenne régionale du SAMU et la mise en place d'un centre de prise en charge intégrée sensible au genre.