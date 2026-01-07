Sénégal: BRVM - Les activités du marché renouent avec la hausse ce mardi 6 janvier 2026.

A l'exception du marché des obligations, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse après leur baisses généralisées de la veille.

La valeur totale des transactions se situe à 680,964 millions de FCFA contre 459,168 millions de FCFA le 5 janvier 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 88,34 milliards, s'établissant à 13 191,382 milliards FCFA contre 13 103,042 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations connait en revanche une baisse de 4,143 milliards, se situant à 11 444,487 milliards FCFA contre 11 448,630 milliards FCFA la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'indice BRVM Prestige connait une forte hausse de 1,24% à 143,16 points contre 141,91 points la veille. L'indice BRVM Principal connait une forte hausse de 1,24% à 215,90 points contre 217,75 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,76% à 164,10 contre 162,86 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Composite, il a gagné 0,67% à 342,14 points contre 339,85 points la veille. De son cote, l'indice BRVM Principal a cédé 0,42% a 215,23 points contre 216,13 points précédemment. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché)connait une variation positive de 0,67% à 131,75 points contre 130,87 points le lundi 5 janvier 2026.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la troisième journée consécutive par le titre EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 865 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 3 555 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,96% à 1 480 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (plus 3,24% à 7 800 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,19% à 2 425 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 1 925 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,50% à 27 505 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,21% à 1 250 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 1 000 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,13% à 1 380 FCFA).