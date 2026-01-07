Madagascar: Alain Andriamiseza - « Aucune intention de renverser le régime »

7 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Alain Andriamiseza, président de la plateforme « Tambabe Fanorenana Ifotony ho an'ny Tanindrazana » (Tafita), a tenu à apporter des clarifications après les informations ayant entouré son arrestation.

« Je n'ai jamais eu l'intention de renverser le régime en place », déclare le leader politique. Selon son entourage, lui et le mouvement qu'il dirige « font partie des acteurs ayant contribué à l'installation du régime actuel », ce qui écarte toute idée de coup d'État.

Pour rappel, Alain Andriamiseza avait été interpellé dans la nuit du 30 décembre 2025 à Mahambo, Toamasina. Son arrestation avait été motivée par des soupçons de « tentative de trouble à l'ordre public » et de « projet de complot contre le régime ». Placé en garde à vue à Fiadanana, il a été remis en liberté hier après plusieurs jours de garde.

Position politique. Une rencontre a eu lieu avec le président du mouvement Tafita, au cours de laquelle il a été clairement indiqué que « la nomination de Herintsalama Rajaonarivelo au poste de Premier ministre n'est pas acceptée ».

Cette prise de position a été exprimée « dans un cadre politique », sans appel à la déstabilisation des institutions. Du côté des autorités, il est indiqué que « le pouvoir reste dans une phase d'évaluation de la situation ».

