Madagascar: Délégation militaire à Antananarivo - Les ambitions russes à Madagascar de nouveau abordées

La présence récente à Madagascar d'un haut responsable du renseignement militaire russe suggérerait des ambitions plus larges de Moscou sur la Grande Île. D'après les sources du site de presse Euromaidan Press, citant des informations de Bloomberg, la Russie aurait lancé, fin décembre, des livraisons d'armes à destination de Madagascar, officiellement pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées malgaches.

Lors du passage d'un avion russe à Ivato, le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a affirmé que la délégation russe embarquée dans cet avion avait livré des équipements militaires à la Présidence de la République .Le 20 décembre dernier, cet avion russe a atterri dans la capitale avec à son bord des militaires et des caisses d'équipements présentés comme du matériel militaire.

Mais le pilotage de cette opération susciterait des interrogations. Toujours selon Euromaidan Press, le Kremlin aurait confié la supervision directe de cette livraison au commandant de l'unité 29155 du GRU, une structure du renseignement militaire russe réputée pour ses opérations sensibles à l'étranger.

Cette unité, dirigée par le général Andrey Vladimirovich Averyanov, serait désormais perçue comme un instrument central de la recomposition de l'influence russe en Afrique après la mise à l'écart du groupe Wagner. La présence de ce général dans la délégation russe est également citée par Siteny Randrianasoloniaiko.

Officiellement, Moscou évoquerait une mission de formation et un partenariat intergouvernemental avec les autorités militaires au pouvoir à Antananarivo. Toutefois, la présence d'un responsable de ce niveau laisserait penser à une stratégie plus vaste visant à établir un point d'appui durable dans l'océan Indien, à un moment où les routes commerciales russes seraient fragilisées par la guerre en Ukraine et les tensions en Méditerranée.

Madagascar occuperait, dans ce contexte, une position géopolitique stratégique. En cas de perturbation du canal de Suez, une part importante du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie serait contrainte de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, en transitant par le canal du Mozambique, entre le continent africain et la Grande Île. Une zone clé pour tout acteur cherchant à sécuriser ou à influencer ces flux.