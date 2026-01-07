Madagascar: Volley-ball - Championnat des Nations Z7 - La première édition prévue à Madagascar

La FMVB vient de dévoiler son calendrier officiel pour la saison 2025-2026, marquant le coup d'envoi d'une année particulièrement dense et ambitieuse. Entre formations d'entraîneurs dans plusieurs régions, compétitions nationales couvrant toutes les catégories d'âge et les variantes du sport, et deux rendez-vous internationaux majeurs, dont l'organisation à Antananarivo de la première édition du Championnat des Nations Zone 7 U19, le volley-ball malgache s'apprête à vivre une saison riche en enjeux et en perspectives de développement.

Ce programme structuré vise à booster le développement du volley-ball à Madagascar, en impliquant toutes les catégories d'âge et les variantes du sport. Les activités débuteront par des formations d'entraîneurs en collaboration avec l'Académie nationale du sport (ANS). La première session aura lieu à Toamasina du 24 au 27 février 2026, suivie d'une autre à Antananarivo du 24 au 27 mars.

La dernière formation se tiendra à Mahajanga début décembre, juste avant la Coupe de Madagascar Vétérans (du 5 au 12 décembre) dans la Cité des Fleurs. Côté international, Madagascar sera actif dès février avec le Championnat Zone 7 seniors hommes et femmes aux Seychelles (du 27 février au 7 mars 2026). Un moment fort : l'organisation à Antananarivo de la 1ère édition du Championnat des Nations Zone 7 U19 garçons et filles, du 22 juillet au 1er août 2026.

Au niveau national, toutes les catégories sont concernées. Parmi les temps forts : la Coupe de Madagascar U19 (du 28 mars au 4 avril à Antananarivo), plusieurs tours de beach-volley, les Coupes U13/U17, U15/U21, les championnats de 2e et 1re divisions, ainsi qu'un tournoi Masters YAS fin novembre à Antananarivo.

Ce calendrier équilibré renforce la formation, la compétition locale et la visibilité internationale, confirmant la volonté de la FMVB de faire progresser le volley-ball malgache sur tous les fronts.