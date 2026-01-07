communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1323e réunion tenue le 29 décembre 2025 au niveau ministériel sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant ses décisions et déclarations antérieures sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en particulier le Communiqué [PSC/HoSG/COMM.1261.2 (2025)] adopté à sa 1261e réunion tenue le 14 février 2025 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le Communiqué [PSC/MIN/COMM.1256 (2025)] adopté par le CPS à sa réunion d'urgence tenue le 28 janvier 2025, le Communiqué [PSC/HoSG/COMM.1140 (2023)] adopté à sa 1140e réunion tenue le 17 février 2023 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1203.2 (2024)] adopté à sa 1203e réunion tenue le 4 mars 2024 et le Communiqué [PSC/MIN/COMM.1222 (2024)] adopté à sa 1222e réunion tenue le 15 juillet 2024 ;

Soulignant les principes de l'UA tels que stipulés à l'article 4 de l'Acte constitutif et dans le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, notamment la non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre, la coexistence pacifique des États membres et leur droit de vivre en paix et en sécurité ;

Réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple et le gouvernement de la RDC dans leurs aspirations à la paix, à la sécurité et au développement durable, ainsi que l'engagement continu de l'UA à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC ;

Prenant note du discours d'ouverture de S.E. Kacou Houadja Léon Adom, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et Président du Conseil de sécurité pour le mois de décembre 2025, et de la déclaration liminaire de S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'UA ;

Prenant également note des déclarations de S.E. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République démocratique du Congo, de S.E. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Rwanda, du représentant de S.E. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'étranger, représentant le Médiateur de l'UA dans le conflit dans l'est de la RDC ; et

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité ;

1. Se déclare gravement préoccupé par l'escalade du conflit dans l'est de la RDC, en particulier par l'offensive lancée par le M23 et ses partisans au cours des dernières semaines, qui a notamment permis la prise de la ville d'Uvira, faisant des victimes parmi les civils et aggravant la situation humanitaire dans la région ;

2. Se déclare en outre profondément préoccupé par l'aggravation des tensions entre la RDC et le Rwanda ; et encourage les deux pays frères à respecter le principe de l'UA en matière de bon voisinage et à persévérer dans la recherche de moyens pacifiques pour résoudre les problèmes qui les opposent ; et appelle les deux pays à renouveler leur engagement à mettre en oeuvre de bonne foi les accords récemment signés ;

3. Condamne l'utilisation de discours de haine et d'idéologies de haine et demande à l'Envoyé spécial de l'UA pour la prévention du génocide et des atrocités de masse d'enquêter sur ces tendances et de faire rapport au Conseil ;

4. Condamne sans réserve les attaques odieuses perpétrées par le M23, en particulier dans les régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, qui ont causé des pertes en vies humaines, des blessés et des déplacements de population, notamment chez les femmes et les enfants, ainsi que les violations flagrantes du droit international humanitaire (DIH) et du droit international relatif aux droits de l'homme (DIDH), et prévient que les auteurs de ces actes répondront de leurs actes ;

5. Condamne également sans appel les attaques perpétrées par les Forces démocratiques alliées (FDA) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui ont aggravé l'insécurité et les souffrances des populations de la région ;

6. Réitère sa condamnation sans équivoque de tout soutien étranger et/ou militaire au M23, aux FDA, aux FDLR et à tout autre groupe armé opérant dans l'est de la RDC, et réaffirme son exigence de cessation immédiate de ce soutien par toutes les parties/forces extérieures ;

7. Réitère également sa condamnation sans équivoque des activités de tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC, y compris l'AFC/M23, les FDA, les FDLR et d'autres milices, et exige catégoriquement la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités et le retrait de toutes les forces étrangères non invitées, des groupes armés et des groupes terroristes de toutes les zones occupées et du territoire de la RDC ;

8. Condamne en particulier et sans appel l'escalade récente, notamment la prise d'Uvira par l'AFC/M23 et les pertes civiles, les déplacements de population et le risque accru de déstabilisation de la région qui en résultent ; à cet égard, appelle toutes les parties concernées à appliquer rapidement et intégralement la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

9. Exige le retrait immédiat et total de l'AFC/M23 d'Uvira et de toutes les zones occupées dans l'est de la RDC, tout en prenant note de l'annonce faite le 16 décembre 2025 concernant le retrait des forces de l'AFC/M23 d'Uvira ; souligne que ces mesures doivent être vérifiables, durables et s'accompagner du respect total des engagements en matière de cessez-le-feu, de protection des civils et d'accès humanitaire ;

10. À cet égard, exhorte la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) à mettre en oeuvre le Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus (MCVE +) prévu dans le Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu de Doha en date du 14 octobre 2025 ;

11. Condamne sans appel la mise en place de structures administratives parallèles dans les territoires contrôlés par des groupes armés, déclare ces actions nulles et sans effet juridique, et déconseille vivement à tous les États membres, en particulier aux pays voisins de la région, de collaborer de quelque manière que ce soit avec ces structures parallèles ou de les reconnaître ;

12. Salue vivement les efforts déployés par le Président de la Commission de l'UA, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, notamment ses récentes démarches à Kinshasa ; et approuve la consolidation de la médiation menée par l'Afrique, en coordination avec la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) , y compris la fusion des processus de Nairobi et de Luanda, la nomination du Médiateur de l'UA, S.E. Faure Gnassingbé, Président du Conseil des ministres de la République togolaise, et la mise en place d'un groupe de cinq facilitateurs, composé d'anciens présidents, à savoir S.E. Olusegun Obasanjo (Nigéria), S.E. Uhuru Kenyatta (Kenya), S.E. Mokgweetsi Masisi (Botswana), S.E. Catherine Samba-Panza (République centrafricaine) et S.E. Sahle-Work Zewde (Éthiopie), comme étapes majeures vers le rétablissement de l'appropriation africaine, de la cohérence et de l'ordonnancement stratégique ;

13. À cet effet, demande au Groupe de facilitateurs de proposer des mesures urgentes visant à désamorcer la situation dans l'est de la RDC et de faire rapport au Médiateur de l'UA qui présentera lesdites propositions à la prochaine session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA en février 2026 ;

14. Félicite le Médiateur de l'UA, le Groupe de facilitateurs et le Sommet conjoint de la CAE et de la SADC pour leurs efforts inlassables, en particulier depuis février 2025, visant à renforcer la coordination entre les acteurs africains et à mettre en place le Secrétariat conjoint indépendant (SCI), coordonné par la Commission de l'UA, la CAE et la SADC, à la suite de l'adoption du SCI par la réunion des coprésidents du sommet conjoint CAE-SADC sur le processus de paix en RDC le 1er août 2025 ; et demande à la Commission de l'UA de faciliter le travail du SCI afin de soutenir efficacement le Groupe de facilitateurs ;

15. Salue les efforts diplomatiques internationaux, en particulier les processus de Washington DC et de Doha ; à cet égard, félicite vivement S.E. Felix Tshisekedi, Président de la RDC, et S.E. Paul Kagame, Président du Rwanda, pour la signature de la Déclaration conjointe/Accords de Washington pour la paix et la prospérité le 4 décembre 2025, et félicite en outre le gouvernement de la RDC et l'Alliance du fleuve Congo (Mouvement M23) pour la signature, le 15 novembre 2025, du Cadre de Doha pour la paix ; souligne l'importance de leur mise en oeuvre intégrale, de leur alignement plein et entier, ainsi que de leur complémentarité totale, avec le processus consolidé mené par l'Afrique ; et souligne que la paix, la sécurité et la stabilité durables dans l'est de la RDC dépendent de la coordination des processus de paix, de la mise en oeuvre crédible des accords signés et du respect du leadership africain ;

16. Reconnaissant les lacunes persistantes dans la mise en oeuvre, demande à la Commission de l'UA de renforcer davantage son soutien aux mécanismes de suivi et de vérification existants, notamment le Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus (MCVE +) au sein de la CIRGL, et d'explorer des options pratiques permettant de renforcer la présence de l'UA sur le terrain pour soutenir le respect du cessez-le-feu, la coordination et un engagement politique plus efficace ;

17. Encourage la reprise du dialogue régional sur la sécurité collective en vue de s'attaquer aux facteurs transfrontaliers d'insécurité et de prévenir une nouvelle régionalisation du conflit ; à cet égard, appelle à une désescalade des tensions et exhorte toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute action susceptible d'attiser davantage le conflit ; à cette fin, invite le Burundi et le Rwanda à entamer des consultations bilatérales en vue de résoudre les tensions qui pèsent sur les relations bilatérales ;

18. Félicite vivement S.E. Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République d'Ouganda, pour la convocation du Sommet ad hoc des chefs d'État et de gouvernement du Mécanisme régional de suivi (MRS) des pays signataires du Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, qui s'est tenu à Entebbe le 21 décembre 2025, et exhorte le Président ougandais à continuer d'user de ses bons offices et de son expérience pour trouver des solutions durables à ce conflit ;

19. Encourage la poursuite de tous les efforts visant à remédier aux causes profondes du conflit et exprime, à cet égard, son soutien à la mise en oeuvre intégrale du cadre du CPS ; se déclare profondément préoccupé par le lien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles et minérales dans l'est de la RDC et encourage tous les pays concernés à adhérer pleinement à la mise en oeuvre du Mechanisme régional de certification de la CIRGL afin de mettre un terme au lien entre l'exploitation illégale des ressources minérales et le conflit dans la région ;

20. Exige un accès humanitaire inconditionnel, sûr et sans entrave à toutes les populations dans le besoin et la (ré)ouverture des routes commerciales en RDC et dans la région des Grands Lacs ; dans la même veine, appelle la Commission de l'UA et la communauté internationale à intensifier d'urgence leurs appuis financiers et matériels à la RDC, ainsi qu'aux pays touchés par le conflit et qui accueillent un grand nombre de réfugiés de la RDC ;

21. Réaffirme sa disposition à envisager des mesures supplémentaires, le cas échéant, pour soutenir la désescalade du conflit, la protection des civils et la recherche d'une solution politique durable négociée ;

22. Encourage les pays de la région à continuer d'explorer les opportunités économiques, en particulier la facilitation des échanges commerciaux, les infrastructures et la coopération transfrontalières, afin de renforcer l'intégration régionale nécessaire à la consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs ;

23. Demande à la Commission de l'UA, par l'intermédiaire de son Centre pour la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC), d'intensifier ses efforts pour mettre en place des activités de RDPC dans l'est de la RDC ;

24. Attend avec intérêt les conclusions de la prochaine réunion de travail de haut niveau qui sera organisée par le Médiateur de l'UA avec le Groupe de facilitateurs à Lomé (Togo) en janvier 2026 ; et

25. Décide de rester activement saisi de la question.