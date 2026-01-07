communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1324e réunion tenue le 6 janvier 2026 au niveau ministériel sur la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la stabilité de la République fédérale de Somalie:

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Rappelant les principes consacrés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, en particulier l'article 3(b) sur la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance des États membres, et l'article 4 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que la Charte des Nations Unies, et réaffirmant sans équivoque son engagement et son soutien sans faille en faveur de la préservation de l'unité, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de la souveraineté de tous les États membres et du respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réaffirmant l'engagement de longue date de l'Union africaine et de son prédécesseur, l'Organisation de l'unité africaine (OUA), en faveur du principe d'inviolabilité des frontières héritées, comme l'ont solennellement proclamé tous les États membres conformément à la résolution AHG/Res. 16(I) adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement à sa première session ordinaire tenue du 17 au 21 juillet 1964 au Caire (Égypte) ;

Notant la déclaration de S.E. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la République démocratique du Congo, et Présidente du CPS pour le mois de janvier 2026, et la déclaration liminaire de S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'UA ;

Notant également les déclarations de S.E. Abdisalam Abdi Ali, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Somalie, et de S.E. Abdoulkader Houssein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti et Président de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité ;

1. Se déclare profondément préoccupé par la reconnaissance unilatérale par Israël de la « prétendue République du Somaliland » en tant qu'entité indépendante, laquelle reconnaissance menace la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et la stabilité de la République fédérale de Somalie ;

2. Condamne sans appel et rejette la reconnaissance unilatérale par Israël de la « prétendue République du Somaliland » dans les termes les plus énergiques et appelle à sa révocation immédiate ;

3. Réaffirme son engagement sans faille en faveur de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République fédérale de Somalie, conformément à l'Acte constitutif de l'Union africaine, et à l'article 4 (e et i) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ;

4. Se félicite de la déclaration du Président de la Commission de l'UA, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, publiée le 26 décembre 2025, rejetant toute initiative ou action visant à reconnaître la partie nord de la Somalie ( Somaliland) en tant qu'entité indépendante, toute chose contraire aux principes fondamentaux de l'Union africaine et des Nations Unies et susceptible de créer un dangereux précédent aux implications profondes pour la paix et la stabilité sur l'ensemble du continent, ainsi que de compromettre les progrès vers une Afrique intégrée, prospère et en paix telle qu'envisagée dans l'Agenda 2063 ;

5. Souligne qu'aucun acteur n'a le pouvoir ou la légitimité de modifier la configuration territoriale d'un État membre de l'UA, et que toute déclaration de cet ordre est nulle, non avenue et sans effet juridique en vertu du droit international ;

6. Réitère que toute tentative de modifier les frontières par la force ou par des moyens illégaux afin de porter atteinte à l'unité et à l'intégrité territoriale d'un État membre de l'UA est contraire à l'Acte constitutif et crée un dangereux précédent aux implications considérables pour la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du continent ;

7. Note que de telles actions pourraient menacer la paix et la stabilité sur le continent, en particulier dans la Corne de l'Afrique, entravent les initiatives communes en matière de sécurité et créent un précédent inacceptable incompatible avec les principes établis ;

8. Appelle tous les États membres et les partenaires internationaux à réaffirmer la souveraineté et l'unité de la Somalie, à rejeter tous les actes illégaux qui portent atteinte aux principes internationaux et à faire preuve de solidarité pour défendre l'unité africaine, la légalité internationale et la stabilité régionale ; appelle en outre tous les États membres de l'UA à soutenir les efforts déployés par les organes compétents des Nations Unies pour défendre l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie et toute action collective à cet égard à l'Assemblée générale des Nations Unies ;

9. Félicite le Gouvernement fédéral de Somalie pour ses efforts et ses initiatives en matière d'édification de l'État ; à cet égard, encourage la poursuite du dialogue au sein de la Somalie, comme seule voie acceptable et viable vers une solution consensuelle à tout différend qui pourrait exister entre le Gouvernement fédéral de Somalie et ses États membres fédéraux ; dans ce contexte, demande à la Commission de l'UA, en étroite collaboration avec l'IGAD et la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), de continuer à soutenir et à faciliter un dialogue politique inclusif en vue d'un règlement pacifique des défis auxquels le pays est confronté ;

10. Souligne l'importance de consacrer tous les efforts et toutes les ressources nécessaires pour consolider les acquis enregistrés jusque-là et maintenir la dynamique actuelle dans la lutte contre le groupe terroriste Al Shabaab et ses affiliés ; et

11. Décide de rester activement saisi de la question.