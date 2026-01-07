Congo-Kinshasa: Gims et Dadju après la défaite de la RDC - « On est fiers des Léopards, quand on parle de grosses équipes en Afrique, il faut citer la RDC »

Après l'élimination des Léopards de la RDC face aux Fennecs algériens en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les artistes congolais Maître Gims et Dadju de renommée internationale, qui ont assisté à ce match au Maroc, ont salué la performance de leurs compatriotes.

Après la qualification algérienne acquise dans les dernières minutes des prolongations, après un match d'une rare intensité, Gims s'est exprimé sur RMC Sport : « On est fiers des Léopards. Bravo à toute la communauté congolaise, ils ont été au bout. Bravo aussi à l'équipe d'Algérie, c'était un moment magique. C'est le sport qui gagne. »

Dadju, tout en exprimant sa tristesse, a tenu à souligner la qualité et la grandeur de l'équipe nationale : « Désormais, quand on parle de grosses équipes en Afrique, il faut citer la République démocratique du Congo. On est tristes, mais on a une belle équipe qui s'est battue jusqu'au bout. On n'a pas à avoir honte, on est fiers. »

Qualification pour le Mondial

Dadju et Gims ont rappelé les prochains objectifs des Léopards, notamment la qualification pour la Coupe du Monde 2026 : « Allez chercher la qualif pour le Mondial, c'est pas fini. Il faut qu'on attrape ça pour nous offrir une Coupe du Monde qu'on n'a pas eue. Nous, la génération 90, on ne l'a pas vécue. On reviendra plus fort. »