Afrique: CAN 2025 - Et soudain, Adil Boulbina fit claquer la foudre pour enchanter l'Algérie

L'équipe d'Algérie a éliminé celle de RDC au bout du temps additionnel, en huitièmes de finale de la CAN 2025, grâce à un chef-d'oeuvre signé Adil Boulbina. À peine entré en jeu, l'attaquant a envoyé une frappe magistrale pour sortir les Léopards. Les Fennecs ont un nouveau héros dans leurs rangs.

Les tirs au but étaient quasi là. Ils tendaient les bras à ce huitième de finale accroché au stade Moulay Hassan. La fatidique séance semblait inéluctable et indispensable pour trancher enfin le sort de ce Algérie-RDC. C'est alors qu'Adil Boulbina a fait basculer ce choc.

À la 113e minute, le n°27 a été lancé par Vladimir Petkovic dans ce combat âpre face aux Congolais. Une minute après, c'est Ramiz Zerrouki qui a fait son apparition sur la pelouse. Deux hommes frais que l'on a retrouvés sur la contre-attaque fatale à la RDC. Zerrouki a lancé en profondeur Boulbina côté gauche. Face à Aaron Wan-Bissaka, l'ailier n'a pas reculé un instant. Et après avoir fixé facilement son vis-à-vis, l'Algérien a envoyé une frappe monumentale sous la barre de Lionel Mpasi, à l'entrée de la surface, à une vingtaine de mètres de distance.

Un coup de canon magistral qui a fait exploser le stade Moulay Hassan. Les très nombreux supporters de l'Algérie ont chaviré dans le bonheur après cet énorme but signé Adil Boulbina. La RDC, elle, ne s'en est pas relevée, mise KO par ce qui restera comme l'une des plus belles réalisations de cette CAN 2025.

« Je ne pensais pas que le but serait aussi beau »

À peine sept minutes de jeu pour le joueur d'Al-Duhail (Qatar), mais assez pour se voir attribuer le titre d'Homme du match. Une performance saluée par son coéquipier Aïssa MandI. Passé capitaine après le remplacement de Riyad Mahrez, le défenseur a quand même tenu à inscrire ce chef-d'oeuvre dans le collectif : « Tout le monde défend, tout le monde est concerné. Ceux qui jouent, ceux qui rentrent, ceux qui jouent un peu moins aussi... On l'a vu avec Boulbina aujourd'hui : il est rentré et a fait la différence, alors qu'il n'avait pas beaucoup joué depuis le début. C'est ça, d'avoir un état d'esprit irréprochable et d'être tous concentrés vers un même objectif. »

Adil Boulbina, international seulement depuis le 3 décembre 2025 en un match de Coupe arabe, n'était entré que pour une douzaine de minutes lors de l'entrée en lice des Fennecs contre le Soudan dans cette CAN. Il était resté sur le banc lors des deux autres matches du premier tour. Son entrée en jeu tonitruante a, sans surprise, apporté toute satisfaction à Vladimir Petkovic. « Il a su saisir cette opportunité avec brio, et je suis très content pour lui », a déclaré le sélectionneur, toujours dans la retenue.

Le principal intéressé a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers. Même si c'est lui qui a brillé le plus sur le terrain, le joueur de 22 ans a insisté : « J'ai récolté les fruits du dur labeur de mes coéquipiers tout au long du match. L'important, c'est que l'équipe d'Algérie soit en quarts de finale, peu importe qui marque ou qui joue. » Trophée d'Homme du match sous le bras, Adil Boulbina a admis : « Je sentais que je pouvais marquer, mais je ne pensais pas que le but serait aussi beau. »

Désormais, le super-remplaçant du soir espère « rendre heureux à nouveau » les supporters algériens. Le Nigeria, qui a rendez-vous avec les Fennecs le 10 janvier en Marrakech en quarts de finale, est prévenu ; qu'il soit titulaire ou remplaçant, gare à la force de frappe du jeune Adil Boulbina.