Madagascar: Le port du masque imposé dans les universités pour lutter contre les cas de Mpox

À Madagascar, les autorités dénombrent six cas confirmés de « variole du singe », aussi nommée Mpox. 76 cas suspects ont également été recensés dans sept régions du pays selon le dernier bilan officiel publié lundi 5 janvier 2026. Pour endiguer la propagation de ce virus, détecté pour la première fois fin décembre dans la ville de Majunga, des contrôles sanitaires ont été mis en place à l'entrée de certaines agglomérations. Le port du masque est aussi rendu obligatoire pour tous les professionnels du tourisme ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.

Le visage barré par un masque en tissu noir, Fanomezana est venu sur le campus d'Ankatso pour préparer son mémoire en informatique et technologies. Alors que l'université reprend vie après les fêtes de fin d'année, le jeune homme s'efforce d'appliquer les gestes barrières. «C'est à des fins préventives, parce que la maladie est un peu inquiétante, admet-il. Ça a l'air d'être une maladie assez grave mais je n'ai pas vu beaucoup de gens mettre des masques. Tout le monde n'a pas le même niveau d'alarme mais dans les jours qui viennent, je pense que ça va venir. »

Sarah, une étudiante en Master 1 de droit, estime aussi que le port du masque est nécessaire. « On va se protéger, on va éviter tout ce qui est hospitalisations parce qu'on n'a pas tous les moyens de se faire hospitaliser au cas où ça nous arriverait. »

Le gouvernement se prépare à importer des vaccins

Sur l'un des murs de la Faculté de sciences, un vieux dessin à demi effacé montre les gestes à respecter face au Covid-19. Une épidémie encore bien présente dans la mémoire d'Ericka, qui redoute de subir les mêmes restrictions qu'en 2020.

« À cette époque, nous n'avions eu aucun cours pendant tout le confinement, ni en présentiel ni à distance, se rappelle-t-elle. Tout cela m'avait beaucoup retardé dans mon parcours. Ce qui m'inquiète avec ce nouveau virus, c'est l'impact qu'il pourrait avoir sur les études, le travail, la vie quotidienne. »

Lundi 5 janvier, la ministre de la Santé, Monira Managna, a indiqué que les autorités se préparaient à importer des vaccins contre le Mpox.