Bénin: Au pays, le parti d'opposition Les Démocrates mise tout sur les élections législatives

Au Bénin, la campagne se poursuit avant les élections de ce dimanche 11 janvier 2026. Elle se termine vendredi. Un double scrutin législatif et local, qui précède de quelques semaines la présidentielle prévue le 12 avril. Pour les législatives, cinq partis sont en lice, dont Les Démocrates de l'ancien Président Boni Yayi. Le principal parti d'opposition ne peut en revanche pas prendre part aux élections locales (ni à la présidentielle). Ses candidats et militants font donc campagne pour les législatives, avec notamment des actions de proximité, comme dans le village de Kpassatona, à une vingtaine de kilomètres de Parakou.

« Il ne nous reste que les élections législatives, nous nous y mettons et nous allons faire l'essentiel pour que nous soyons à l'Assemblée », affirme Habibou Woroucoubou, député sortant et candidat Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale. Au centre d'une assemblée, sous les arbres, dans le village de Kpassatona, à une vingtaine de kilomètres de Parakou, au nord du Bénin, il avance ses arguments et ceux de son parti, celui de l'ancien président Boni Yayi, dont le logo composé d'une flamme est présent sur les affiches de campagne.

« Si le parti Les Démocrates ne se retrouve pas à l'Assemblée nationale, c'est comme si nous étions dans un système politique unique. Ce qui n'est pas la vocation que notre Constitution a prévue. Nous sommes dans un multipartisme, où on a envie d'entendre plusieurs sons de cloche », explique-t-il.

Ce dimanche 11 janvier, se tiendront des élections législatives et locales. Le parti Les Démocrates, principal parti d'opposition, ne pourra prendre part qu'au scrutin législatif.

« Nous voulons un changement »

Le parti met en avant la rupture face à la gouvernance du président sortant Patrice Talon et aux partis de la mouvance présidentielle. Des arguments qui font mouche auprès de certains jeunes hommes interrogés au rassemblement. « Ils nous maltraitent dans le pays, tout le monde souffre », glisse l'un d'eux. « Depuis 2016, la jeunesse ne s'y retrouve plus », affirme un autre.

« Chaque année maintenant, quand les étudiants reviennent à la maison, c'est pour aller aux champs, explique un troisième homme. Par exemple, moi, je suis là actuellement, et je vis entièrement avec le champ. C'est décourageant. Mais aujourd'hui, le seul parti qui nous donne l'espoir, c'est Les Démocrates. Et puis aujourd'hui, personne ne peut rien dire, c'est un problème. Nous voulons un changement. »

Pour obtenir des sièges à l'Assemblée, le parti devra, comme tous les autres, obtenir au moins 20% des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions du pays. La campagne électorale se termine ce vendredi 9 janvier.