Bénin: Un mois après la tentative de putsch, la vie a repris son cours et l'enquête avance lentement

Il y a exactement un mois, le Bénin déjouait une tentative de coup d'État visant à renverser le président Patrice Talon. Comme voulu par ce dernier, le pays a rapidement repris son cours après les événements du dimanche 7 décembre. Patrice Talon a qualifié les mutins de « marginaux » n'ayant obtenu aucun soutien, ni des casernes ni de la population. Alors que les enquêtes se poursuivent avec des dizaines d'interpellations, le chef des mutins et ses complices demeurent introuvables.

Entre normalité retrouvée et vigilance maintenue, Cotonou a retrouvé son rythme habituel. Les Béninois ont ainsi pu célébrer les fêtes dans une ambiance festive. Le festival de musique urbaine We Love Eya s'est tenu sur la place de l'Amazone, derrière la présidence de la République, attirant des dizaines de milliers de spectateurs

Le pays se prépare à deux événements majeurs : les Voodoo Days qui démarrent jeudi 8 janvier, puis les élections législatives et communales dimanche 11 janvier. La campagne bat son plein.

Des signes de vigilance persistent toutefois. Dans la capitale économique, on aperçoit des jeeps avec militaires en patrouille. De plus, les soldats de l'armée nigériane envoyés par la Cédéao sont toujours à Cotonou.

Patrice Talon a d'ailleurs récompensé la loyauté de l'armée et promu le chef d'état-major Fructueux Gbaguidi, jusqu'ici général de corps d'armée et le chef de la garde républicaine, au grade de général de brigade.

Les accès menant à la résidence présidentielle restent filtrés depuis le 7 décembre.

Concernant l'enquête judiciaire, une cinquantaine de personnes ont été placées sous mandat de dépôt et plus d'une dizaine de mandats d'arrêt ont été lancés, selon nos informations. Le colonel fugitif et chef des mutins Pascal Tigri reste introuvable un mois après les faits. Les autorités béninoises n'ont jamais communiqué officiellement sur son éventuel lieu de refuge.